ADP denuncia precariedades en centros educativos de la región Norte de RD

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunció que la situación de precariedad de las escuelas de Moca, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, San Juan y Santiago es el principal reclamo de los maestros que el Ministerio de Educación debe atender con urgencia.

El gremio está realizando diferentes jornadas de lucha que van desde vigilias, marchas y concentraciones, como la realizada ayer en Moca, a fin de llamar la atención de las autoridades para la solución de problemas básicos en los planteles escolares.

Citó, entre las múltiples precariedades en escuelas, grietas, paredes que se están cayendo, aulas muy deterioradas donde no se puede impartir docencia y que representan riesgos para estudiantes y maestros, entre otras.

“Tenemos unas autoridades que no escuchan y probablemente hace un año se pudo haber evitado que los maestros de Moca, San Francisco, Santiago, Hermanas Mirabal y San Juan de la Maguana estuvieran en las calles”, declaró el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.

Agregó que ayer participó junto con los maestros de Moca en una concentración en el Parque Duarte, por la decisión tomada en la asamblea pasada y en apoyo a los reclamos de los docentes.

Luego marcharon a la Gobernación, donde entregaron un documento con los problemas de las diferentes escuelas de este municipio.

“Esta jornada de lucha se lleva a cabo con mucha gallardía y honra, porque es una lucha por la educación pública de Moca, que está siendo maltratada por autoridades indolentes”, manifestó el presidente de la ADP.

Hidalgo refirió que en Moca se han realizado encuentros y diálogos desde hace más de un año en múltiples ocasiones con la Regional de Educación, el Distrito Escolar, con el Ministerio de Educación y con el Gobierno.

Precisó que no se han solucionado ninguno de los problemas de precariedades en las escuelas públicas de este municipio.

“Reiteramos nuestro llamado al ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, para que atienda con urgencia la situación de los reclamos de solución a los problemas de las escuelas de estas comunidades”, declaró.

Solicitó también que Educación convoque de inmediato a las directivas municipales de la ADP de estas localidades para buscar soluciones a estos viejos problemas que tienen más de un año que se le presentaron a ese Ministerio.