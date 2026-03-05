Ministro de Educación niega que más de 500 mil estudiantes estén fuera de las aulas

El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, negó que más de 500 mil estudiantes quedaran fuera de las aulas, y dijo que desde el inicio de su gestión se ha encargado de readecuar centros y entregar nuevas aulas al sistema educativo del país.

Varios partidos de la oposición han señalado que más de medio millón de estudiantes quedan fuera de las aulas. Además de denuncias sobre falta de aulas en el territorio nacional.

“Ese es un número que durante años ha sido señalado por diferentes actores, pero la verdad es que nunca ha sido realizado, nunca ha sido mostrado, nunca ha sido verdaderamente verificado. Es un número de políticos que pretenden alterar el ambiente, porque todos los años es un mecanismo de la oposición de cómo hacer oposición”, aseguró en una entrevista en el programa televisivo Hoy Mismo Matinal.

De Camps calificó las acusaciones de “falsedades”, debido a que, según afirmó, no se ha demostrado la legitimidad de esta cantidad y no se ha presentado esa cantidad de denuncias formales de padres que tengan hijos fuera de las escuelas.

“Nosotros proponemos que con cosas tan sensibles como esas no se haga tremendismo El año pasado se suplió un problema que hubo de cupos; se suplió, se resolvió que no llegaban a 8 mil personas, pero se resolvió a través de diferentes mecanismos: mecanismos de aulas prefabricadas, mecanismos de sistema pase (es un sistema en donde se contrata a centros privados para que reciban a estudiantes), mecanismos del arrendamiento de centros para construirse en espacios educativos”, puntualizó.

Resalto que en 2025 se entregaron más de 1,000 aulas nuevas.

Infraestructura escolar

Como parte de su compromiso para mejorar la accesibilidad a la educación del país, el ministro destacó la labor del director de la Dirección de Infraestructura Escolar, el ingeniero Roberto Herrera, quien junto a su equipo se encuentra en las evaluaciones pertinentes para la intervención de los 50 planteles escolares que fueron afectados por las lluvias en Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

“Antes de que culminaran las lluvias, la Dirección de Infraestructura Escolar tenía un equipo listo para la intervención y esta misma semana se inició el proceso de intervención con un primer paso de limpiezas, rehabilitación de mobiliario escolar para que esos centros, a más tardar a partir del próximo lunes, estén en pleno funcionamiento”, expresó.

Agregó que, así como los planteles que serán intervenidos por inundaciones en la provincia La Altagracia, se está desarrollando un plan de recuperación de varios centros educativos, así como en todo el país.