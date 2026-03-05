Ministro de Educación dice reestructuración total del sistema duplicará el PIB al 2036

El Ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, informó que el país se encamina hacia una "reestructuración de todo el sistema educativo", advirtiendo que la mejora del sector no puede limitarse a un trámite administrativo ni a una acción puntual curricular.

De Camps se pronunció debido al discurso del presidente Luis Abinader, el pasado 27 de febrero, en el que aseguró que el sistema educativo del país estará presentando cambios significativos para el 2036. El objetivo central de esta reforma es alinear la formación académica con la meta nacional de duplicar el Producto Interno Bruto (PIB).

“Una transformación del sistema educativo a un mero trámite administrativo, así como tampoco puede limitarse a una acción puntual curricular, tiene que ser, como lo ha señalado el presidente, una reestructuración de todo el sistema educativo. ¿Cómo es posible que haya descoordinación de concepto entre lo que se produce desde los primeros niveles de inicial o primaria a lo que sería la educación técnico-profesional y lo que sería la educación superior?”, aseguró, durante una entrevista en el programa televisivo Hoy Mismo Matinal.

El titular de la educación primaria destacó que el punto de origen de ese crecimiento económico y desarrollo social se encuentra en las aulas a través de una acción coordinada; es por eso que llamó al Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, y al Ministro de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, a ejercer de manera conjunta y materializar la reforma educativa.

Sobre la jornada escolar extendida

El ministro destacó el proceso de crecimiento que ha tenido la jornada extendida, con 76% de los planteles en el sector público bajo esta modalidad, que además viene asistida con contenidos, proyectos y misiones del voluntariado estudiantil a propósito de la materia Moral, Cívica y Ética Ciudadana.

“El objetivo de este voluntariado estudiantil es poder comunicar más allá de las aulas esas iniciativas y esos aprendizajes con acciones más comunitarias que involucran a los estudiantes con la comunidad, pero también estamos en una jornada escolar extendida a través de la participación de otras instancias del Estado”, manifestó.

En materia de artes, resaltó que se vincula al Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación para fortalecer los ofrecimientos de música y otras manifestaciones artísticas en la jornada escolar extendida, así como se fortalecen los programas de verano de robótica y otras ofertas académicas para el desarrollo estudiantil.

Logros y nuevas medidas para 2026

El ministro también abordó mejoras en la gestión y servicios estudiantiles, resaltando el impacto del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE); indicó que, anteriormente, solo el 70% de los estudiantes recibía uniformes, situación que ha sido superada.

Asimismo, confirmó que las 32 provincias están cubiertas por el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), que cuenta con más de 1,800 autobuses.

De cara al futuro, anunció que en el 2026 el Ministerio de Educación constituirá un consejo editorial. Este organismo tendrá la tarea de corrección y revisión de los libros de texto que aún mantienen errores ortográficos de la pasada gestión educativa.