Educación rechaza paros de docentes: "atenta contra cumplimiento del calendario escolar"

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) rechazó este miércoles los paros "injustificados" de docencia convocados por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en algunas provincias del país, al afirmar que esta paralización atenta contra el cumplimiento del calendario escolar y vulnera el derecho fundamental a la educación de miles de estudiantes.

La institución señaló que la "interrupción arbitraria" de la docencia en estas provincias afecta de manera directa el proceso de enseñanza-aprendizaje y pone en riesgo los objetivos académicos establecidos para el presente año lectivo.

La cartera educativa destacó que se ha conformado la Mesa de los Cinco Pilares, un espacio de concertación multisectorial que funciona como un mecanismo institucionalizado de diálogo, consulta, seguimiento y concertación de políticas públicas en el sistema preuniversitario. Dicho espacio es el vehículo clave para potenciar mejoras del sistema y brindar soluciones a cualquier requerimiento.

La institución señaló que, mediante la Mesa, que está integrada por docentes que son representantes de los gremios profesorales, estudiantes, familias, servidores públicos y representantes de la sociedad civil, se impulsa un protocolo con miras a garantizar el estricto cumplimiento del calendario escolar y prevenir interrupciones indebidas.

El Ministerio recordó que el año pasado los docentes del Registro de Elegibles tuvieron la oportunidad de optar por una de las plazas vacantes en sus demarcaciones, al aprovechar una plataforma dispuesta por la institución para garantizar docentes donde se necesitara en este actual año escolar mediante un proceso transparente y participativo.

Igualmente, la cartera educativa afirmó que se mantiene pendiente de los requerimientos planteados por la ADP, al tiempo que reiteró su disposición al diálogo con este gremio. Enfatizó que continúa ofreciendo respuestas oportunas y responsables para garantizar condiciones óptimas en el desarrollo del proceso educativo en todo el territorio nacional.

No obstante, la institución advirtió que los paros injustificados de docencia atentan contra el Pacto Educativo y las metas trazadas por el Gobierno para alcanzar mejoras sustanciales en el sistema educativo preuniversitario, especialmente en los primeros años de escolaridad y en la educación técnico-profesional, considerados pilares estratégicos para el desarrollo nacional.

Asimismo, la institución subrayó que la paralización reiterada de las clases compromete los esfuerzos orientados a fortalecer la calidad educativa y limita el avance hacia los objetivos de crecimiento económico proyectados por el Gobierno del presidente Luis Abinader hacia 2036, los cuales dependen en gran medida de una población debidamente formada y capacitada.

La cartera educativa instó al gremio magisterial a desistir de estos actos de lucha que calificó como injustificados, al considerar que afectan la docencia, perjudican a los estudiantes y vulneran la calidad educativa en el país.