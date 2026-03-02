ADP solicita a docentes de Pedro Brand vestir prenda negra en oposición a vertedero

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Pedro Brand y La Asociación Nacional de Directores (Asonadeni) solicitó a docentes de esa regional acudir este martes vestidos negro, a modo de solidaridad en contra de la instalación de un vertedero en la zona.

Esta solicitud de una prenda negra se hace en apoyo a comunitarios del distrito municipal La Cuaba, quienes desde septiembre del pasado 2025 iniciaron una lucha en contra de la instalación del relleno en el paraje El Aguacate, que advierten afectaría su calidad de vida.

“Esta acción pacífica tiene como propósito manifestar nuestra preocupación por el impacto ambiental, social y sanitario que dicha medida podría generar en nuestras comunidades, y reafirmar nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente, la salud colectiva y el bienestar de nuestros estudiantes y familias”, cita el comunicado.

Esto surge luego de que este lunes, comunitarios de la zona advirtieran sus intenciones de llevar su negativa hasta las inmediaciones del Palacio Nacional con una protesta pacífica, a fin de buscar un oído de escucha del presidente de la República, Luis Abinader.

“Desde septiembre del año 2025 hemos hecho diferentes tipos de manifestaciones, movilizaciones en la comunidad para llamar la atención de las autoridades y las autoridades no han hecho caso a este llamado, por lo que nosotros nos disponemos en lo adelante y no muy lejano a hacer una manifestación frente al Palacio Nacional, para llamar la atención del presidente de la República”, explicó Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba.

El relleno sanitario se construiría en la calle principal de El Aguacate, en un terreno que tiene 1,500 tareas de extensión.

Asimismo, denuncian que el Ministerio de Medio Ambiente favorece a la empresa desarrolladora del proyecto con permisos, a pesar que inicialmente fueron negados en el 2023 ante la oposición de la comunidad.

A esto se une, que han sido "ignorados" por el ministro de esa dependencia, Paíno Henríquez, con quien han solicitado entrevistas para conocer el estatus del proyecto y no ha sido posible.

OTRAS MOVILIZACIONES

Desde septiembre de 2025, residentes de La Cuaba han hecho suyas las calles del distrito municipal, a modo de protesta, en rechazo a que sea instalada la planta de valorización de desechos y relleno sanitario en la avenida principal del Aguacate.

Entre estos, cuentan varios encendidos de vela, organizados por la Confederación de Pastores de La Cuaba, así como vigilias, en las que clamaron a Dios intercepción en su lucha.

Asimismo, el domingo 7 de diciembre se registró en la comunidad del Pedregal un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas, en medio de protestas contra el relleno sanitario, luego de que llegaran en guagua personas de otras zonas para una vigilia en favor de la construcción del relleno sanitario, convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba.

Este enfrentamiento tuvo lugar luego de que por dos días consecutivos comunitarios del paraje El Aguacate salieran a las calles con quema de neumáticos y paralización de la principal vía de acceso, en rechazo a los intentos del relleno sanitario.

De igual forma, el pasado 23 de noviembre comunitarios salieron a las calles en una protesta pacífica, donde realizaron una caminata por las calles vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.