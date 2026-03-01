Educa dice que sin herramientas educativas de calidad no se garantizará la meta económica

La Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) valoró los avances citados por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional; sin embargo, advirtió que sin mejoras sustanciales en la calidad del aprendizaje, el país no garantizará el crecimiento económico proyectado hacia 2036.

La organización destacó la necesidad de profundizar la eficiencia del gasto educativo, orientando progresivamente mayores recursos hacia componentes directamente vinculados con la calidad, tales como la formación docente basada en evidencia, el equipamiento pedagógico pertinente, la tecnología con acompañamiento metodológico que facilite la planificación docente, así como sistemas de evaluación objetivos y una supervisión efectiva del cumplimiento del horario escolar.

En ese contexto, la presidenta de EDUCA, Susana Martínez Nadal, consideró que la inversión sostenida en el presupuesto educativo constituye un esfuerzo fiscal relevante, por lo que el debate debe centrarse en el impacto real en el aprendizaje y en la productividad nacional.

“El país ha hecho un esfuerzo financiero extraordinario en educación. Ahora el desafío es asegurar que cada peso invertido genere aprendizaje efectivo, competencias pertinentes y capital humano competitivo. Sin calidad educativa no habrá crecimiento económico sostenible”, afirmó.

La dirigente empresarial subrayó que el cumplimiento riguroso del calendario y del horario escolar constituye una condición estructural para mejorar los resultados académicos.

“No es posible aspirar a mejores aprendizajes si no garantizamos el tiempo efectivo en el aula. El cumplimiento del calendario y del horario escolar es una variable esencial del sistema, no un aspecto secundario”, expresó.

A su juicio, cada interrupción prolongada del calendario escolar impacta directamente el rendimiento estudiantil y profundiza brechas, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

En relación con el proceso de reforma educativa, Martínez Nadal sostuvo que este debe desarrollarse mediante una consulta amplia y una verdadera concertación nacional.

“Una reforma estructural requiere diálogo, participación y construcción colectiva. La educación es un proyecto de país y su transformación debe surgir de consensos, no de decisiones aisladas”, señaló.

Asimismo, si bien reconoció el crecimiento de la modalidad técnico-profesional, enfatizó que persiste el reto de asegurar que la oferta formativa responda efectivamente a la demanda del sector productivo.

“El aumento de programas técnico-profesionales es positivo, pero necesitamos garantizar coherencia entre la oferta educativa y las competencias que el sector empresarial requiere para crecer y generar empleo de calidad”, indicó.

Agregó que una articulación efectiva entre educación y mercado laboral no solo fortalece la competitividad, sino que también contribuye a enfrentar uno de los principales desafíos del sistema, como es la deserción escolar en el tramo de 15 a 17 años, donde la evidencia muestra mayores tasas de abandono.

“Además de discutir cuánto se invierte, el país debe concentrarse en cómo se invierte, cuánto aprendizaje produce y qué retorno económico y social genera”, añadió.

Finalmente, recordó que la meta nacional de duplicar la economía hacia 2036 dependerá directamente de la calidad del capital humano que hoy se forma en las aulas.

“La educación no es solo cobertura ni infraestructura. Es tiempo efectivo de aprendizaje, es desempeño docente, es pertinencia productiva y es gestión eficiente. Sin estos elementos, la inversión pierde potencia transformadora”, concluyó.