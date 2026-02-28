Alfabetización digital: El reto de la educación dominicana ante el uso de la inteligencia artificial

El uso acelerado de la inteligencia artificial para realizar tareas de parte de los estudiantes, plantea al sistema educativo el reto de formar en alfabetización digital a docentes y alumnos.

En la actualidad el 86% de estudiantes usa de forma regular agentes de IA para sus tareas, conforme a la Encuesta Global de Estudiantes de IA en 2024, realidad de la que no escapa República Dominicana.

“Sí, en lo personal yo utilizo ChatGPT para alguna tarea de la universidad, quizás algo que no entienda o que necesite una explicación más amplia, alguna definición rápida que no tenga que buscar mucho, aunque no siempre ChatGPT da la respuesta correcta”, manifestó María de 22 años.

Como María, otros estudiantes recurren a agentes de IA con el propósito de obtener respuestas rápidas para sus asignaciones escolares en los distintos niveles de aprendizaje, sin antes haber recibido ninguna formación en el funcionamiento correcto de estas herramientas, ni orientación.

Con esto se incurre en mal uso, fomento de la procrastinación y perdida de las habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, al no ejercitarlo con la frecuencia, ni intensidad que se debería.

La alfabetización digital se define como la capacidad de acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y crear información de forma segura y adecuada a través del uso de las tecnologías digitales para el empleo, según la Unesco.

“Entonces aquí queda de parte de las universidades, colegios, escuelas y centros educativos en general, buscar esas habilidades cognitivas que necesita”, destacó el catedrático universitario y psicólogo, Jairo Espinal Martínez.

Como parte de buscar ese desarrollo cognitivo, el también investigador propone una serie de habilidades digitales, en las que se debe encaminar la educación de los estudiantes, entre estos instruir sobre como formular buenas preguntas o ingeniería de prompts.

“Saber formular buenas preguntas, algo fundamental en el uso de estas herramientas es saber cómo preguntar, se puede entrenar y se puede enseñar en como preguntar adecuadamente, formular la pregunta correcta va a separar entre un buen contenido y un mal contenido”, señaló.

A esto se suma verificación y trazabilidad de la información, verificando que las fuentes que proporcionen herramientas como ChatGPT o Gemini, sean rastreables a través de la internet o libros físicos.

Otra de las habilidades es la evaluación crítica del contenido proporcionado, puesto algunos de estos agentes pueden tener información desactualizada o delirar al proporcionarla, por lo que es función de quien la utilice trabajar el pensamiento crítico y comprobar.

“Enseñar esto como un andamiaje, que no se vea como un atajo, que se utilice como un apoyo para el trabajo, para desarrollar un mejor trabajo, un mejor contenido, que no se vea como una forma fácil de salir del paso”, expresó Espinal Martínez.

Manejar de forma ética la información proporcionada y ser transparentes en su uso, así como competencias técnicas en el manejo de la tecnología y manejo de información también forman parte de las principales habilidades a desarrollar en los alumnos.

Otro de los aspectos es la autorregulación del aprendizaje, el psicólogo destaca esta última como la principal, ya que de ahí se desprende el uso de correcto e incorrecto que le dé cada estudiante, para su propio aprendizaje.

Microcredenciales

Además de los estudiantes, los docentes deben ser instruidos en el uso correcto de la inteligencia artificial, surgiendo las microcredenciales como forma rápida y efectiva de hacerlo, según sugiere la docente con especialidad en Tecnología Educativa, Ángela Español.

“El mundo ha cambiado mucho en ese sentido, por eso se proponen ahora las microcredenciales, que es algo que está muy en boga en el mundo educativo actual y es como pequeños cursos que te habilitan una competencia muy específica para actualizarte”, expresó.

Español, quien también tiene especialidad en liderazgo educativo y ha formado decenas de docentes y directores escolares, no ve otro camino para instruir a los maestros, que no sean estas formaciones que van de tres a ocho horas.

“No miraría para otro lado que no fuera la creación de microcredenciales sobre el uso correcto de la inteligencia artificial pedagógica, que no es lo mismo que el uso de la inteligencia artificial amplia, esto sería una connotación muy específica que debería partir de la realidad de explorar que están haciendo los profesores, porque están haciendo cosas”, expresó.

Explicó que este camino tiene ser personalizado a las necesidades de cada docente, donde puedan elegir su ruta de aprendizaje, de acuerdo a la formación que entiendan le es útil para trasladarlo al aula.

Agregó que el Ministerio de Educación debe considerar en las políticas de evaluación la inclusión de estímulos para los profesores que se formen en una microcredencial.

Habilidades

Español sugiere que esta formación en microcredenciales para docentes tiene que estar acompañada de la ética, que no se mide por no usar agentes de IA, más bien por la transparencia en su uso.

Esta ruta ética del uso de inteligencia artificial contempla, además, validar las fuentes para comprobar la información y dar instrucciones correctas, para recibir datos más acabados.

“El adulto que está gestionando la educación tiene que aprender a usar bien la IA, tú le tienes que poner las instrucciones correctas. En el comportamiento ético de un profesor está un poco como el orgullo de la carrera, o sea, yo no puedo permitir sea superior que lo que la maquina me dé a lo que yo como profesional sea capaz de aportar, yo si me puedo permitir una interacción que eficientice mi producto final”, indicó.

Métodos de evaluación

Jairo Espinal entiende que los métodos de evaluación tienen que cambiar para promover ese pensamiento crítico de los alumnos, sin que recurran al uso de herramientas de IA.

Entre estos métodos contempla preguntas socráticas que inviten a la reflexión, debates, tareas donde se visibilice el proceso y no el producto final, trabajar con una verificación de fuentes, también donde se vea una trazabilidad de las fuentes empleadas en el proceso, donde se buscaron, como se buscaron, en que parte del trabajo se utilizan y demostrar en el aula conocimiento del contenido.

¿Qué se está haciendo?

En la actualidad, República Dominicana se encamina en la formación de alfabetización digital a través del programa “Soy Digital” del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) orientado en el desarrollo de competencias digitales básicas en personas jóvenes y adultas con énfasis en el uso funcional de dispositivos, navegación segura, acceso a servicios digitales y participación en entornos digitales, como apoyo a sus trayectorias educativas y de inserción social y laboral.

Este programa tiene como meta formar 100,000 personas y desde el 30 de septiembre al 12 de diciembre de 2025 impactó 4,975.

Para iniciar la capacitación, los ciudadanos realizan una prueba diagnóstica inicial que permite identificar cuáles son las competencias que posee y cuáles son las áreas a fortalecer.

“El programa “Soy Digital” ha sido concebido como una ruta de aprendizaje de nivel básico, diseñada por un equipo de pedagogos y especialistas en formación digital, con el propósito de garantizar una experiencia educativa pertinente y efectiva. En lugar de que los participantes seleccionen un área específica sin contar con conocimientos previos, cada persona realiza una prueba diagnóstica inicial que permite identificar con precisión sus competencias digitales actuales y las áreas a fortalecer, asegurando así un proceso de aprendizaje personalizado y alineado con sus necesidades reales”, precisó la institución a Listín Diario.

Hasta diciembre, el programa había logrado una cobertura en la zona Este del país, en comunidades de las provincias Monte Plata, El Seibo, La Romana, La Altagracia y San Pedro de Macorís, esperando su expansión hacia provincias del Norte y Sur.

Las personas que han participado tienen rangos de edades entre 18 a 30 años, aunque mayores de 60 años también han mostrado una participación activa, según Indotel.

Las mujeres lideran la mayor participación con un 68% de la población impactada, equivalente a 3,382 participantes; mientras los hombres representan un 32%, para una participación de 1,592 personas.

De su lado, el Minerd también se circunscribe a este programa y para los docentes desarrolló junto al Instituto de Formación Magisterial (Inafocam) un programa para la integración de TICs en la gestión pedagógica.

“El objetivo del programa fue dotara los docentes, dinamizadores deTlCs, directores y coordinadores pedagógicos con las competencias necesarias para implementar nuevas enseñanzas y tecnologías digitales de manera efectiva en el aula, promoviendo un aprendizaje de calidad para todos. A la vez que estos puedan enfocarse en herramientas avanzadas como la inteligencia artificial, en busca de transformar los procesos de enseñanza y adaptarlos a las necesidades individuales de maestros y estudiantes”, puntualizó Educación a través de una solicitud de información.

El currículo de nivel Primario y Secundario actual no contempla una asignación de alfabetización digital, no obstante, el Minerd defiende que las competencias digitales se articulan “de manera transversal dentro del currículo” a través del desarrollo de competencias comunicativas, pensamiento lógico, creativo y crítico y competencia científica y tecnológica.