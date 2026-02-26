UCNE gradúa dieciséis doctores en educación

La Universidad Católica Nordestana (UCNE) celebró la graduación de la primera cohorte del Doctorado en Ciencias de la Educación, un acontecimiento histórico que consolida su liderazgo académico en la región Nordeste y fortalece la formación doctoral en la República Dominicana.

El acto solemne se llevó a cabo en el Teatro Regional UCNE, campus Los Arroyos, en el marco de la Octogésima Octava Graduación Ordinaria, con la presencia de autoridades académicas, representantes del sector educativo nacional, familiares e invitados especiales, en una ceremonia que evidenció la madurez investigativa alcanzada por la institución.

Este programa doctoral fue desarrollado en modalidad consorciada junto a la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), la Universidad Católica del Cibao (UCATECI) y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), constituyendo un modelo de cooperación interinstitucional orientado al fortalecimiento de la investigación científica y la formación académica de alto nivel en el país.

El programa inició con 37 participantes, de los cuales 16 culminaron exitosamente todos los procesos académicos, tras cumplir con rigurosas exigencias investigativas, defensa de tesis doctorales y producción científica orientada a dar respuesta a problemáticas concretas del sistema educativo dominicano. La mesa de honor estuvo encabezada por el rector de la UCNE, Isaac García de la Cruz.

También integraron la mesa principal el ministro de Educación, Miguel de Camps; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; el Dr. Juan Castillo Castillo, vicerrector de Investigación y Postgrado de la UCNE; la Mtra. Alejandra Hernández, rectora de la UAPA; el Rvdo. P. Dr. Francisco Antonio Jiménez Rosario, vicerrector ejecutivo de la UCATECI; la Ing. Marilyn Díaz, rectora de la UTECO; la Dra. Iluminada Rosario Cruz, rectora de POVEDA; el Mtro. Apolinar Escolástico de la Cruz, vicerrector académico de la UCNE; y el Dr. Freddy Martínez Vargas, vicerrector administrativo y financiero de la institución.

Entre los invitados especiales estuvieron la Licda. Ana Xiomara Cortés, gobernadora civil y provincial de Duarte; el Lic. Wilson Rafael Ortega, director regional de Educación 07; la Lic. Katia Gutiérrez, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU); Corina Montero, directora de Postgrado de INAFOCAM; el maestro Roberto Santos Hernández, del Colegio San Vicente de Paúl; el Ing. Rafael Fernández, de la Cooperativa Duarte; el Dr. Julián Álvarez Acosta, director de Evaluación e Investigación del IDEICE; la Dra. Magdalena Cruz Benzan, asesora de Gestión y Desarrollo Institucional de la UAPA; el Dr. Jaime Acosta Padilla, decano de Posgrado de la UTECO; y la Lic. Wanda Bidó, directora de Posgrado de la misma institución.

La ceremonia contó con la invocación a Dios a cargo de Ramón Alfredo de la Cruz, obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís y Gran Canciller de la UCNE.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el Dr. Juan Castillo Castillo, vicerrector de Investigación y Postgrado, quien destacó que esta primera cohorte representa “un paso firme hacia la consolidación de una cultura investigativa robusta al servicio del país”.

El discurso central estuvo a cargo del ministro de Educación, Miguel de Camps, quien resaltó que la educación dominicana necesita líderes capaces de transformar la realidad desde el conocimiento científico y la acción ética. Durante su intervención expresó que “la verdadera transformación del sistema educativo se logra cuando la investigación se convierte en herramienta para resolver los desafíos reales de nuestras aulas”, y añadió que cada nuevo doctor constituye un activo estratégico para elevar la calidad, la equidad y la pertinencia del sistema educativo nacional.

Por su parte, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, invitó a los nuevos doctores a “colaborar con este proceso de transformación de la educación dominicana, ayudando a redactar la nueva currícula, que debe estar orientada a los conocimientos que pueden aplicarse”, subrayando la necesidad de articular la investigación doctoral con la actualización curricular y las demandas contemporáneas del país.

un llamado a renovar la educación

Durante el acto, el rector de la UCNE, Isaac García de la Cruz, exhortó a los nuevos doctores a asumir su título como una responsabilidad ética y social:

“Desde hoy, ustedes dejan de ser solo consumidores de conocimiento para convertirse en productores certificados de saber científico. Sobre sus hombros colocamos la tarea de renovar, transformar y revitalizar la esperanza nacional”.

El rector subrayó que las investigaciones desarrolladas poseen el potencial de incidir en las prácticas pedagógicas, la gestión institucional y las políticas públicas del país, constituyéndose en aportes concretos al avance de la ciencia educativa y al fortalecimiento del sistema educativo dominicano.

Los nuevos doctores investidos fueron: Alexander Colón Cedeño Florián, Fernando Contreras Alcántara, Federico de Jesús Canario, Dagoberto Santiago de la Rosa Ramírez, Maira Díaz Moreta, Heidy María Fernández, Miledis Clarivel Fernández Peña, Esteban García Guzmán, Luis Felipe García Rosado, Hildania Magdalena López Rojas, Yamilet Llentoly Medrano Sánchez, Lidia Mónica Méndez Santana, Dayanis Valentina Rivas Reyes, Jeannette Annelice Rosario Kael, Lidia Miguelina Santos Ortiz y Janilka Jennifer Tamares Peña.

Con este hito académico, la Universidad Católica Nordestana se posiciona como referente nacional en la formación doctoral en educación, impulsando una generación de investigadores comprometidos con el progreso y la modernización del sistema educativo dominicano