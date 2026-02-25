UASD inviste 2,366 nuevos profesionales en acto solemne dedicado a Matías Ramón Mella

Este miércoles fue celebrado el Acto Solemne de Investidura Ordinaria de Grado, en el cual 2,366 fueron investidos como nuevos profesionales de diferentes áreas del conocimiento, una actividad dirigida al natalicio del patricio Matías Ramón Mella.

La ceremonia estuvo liderada por el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien resaltó que esta investidura a Mella confirma el compromiso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), junto a la memoria histórica, la identidad nacional y la defensa de la autonomía universitaria.

Beltrán Crisóstomo sostuvo que esta reafirmación “no es un eco al vacío ni una simple conmemoración, sino la expresión viva de las simientes de nuestra autonomía y del sacrificio de quienes defendieron el carácter público de nuestra academia”.

Exhortación a los graduandos

El rector exhortó a los profesionales a ejercer sus carreras con ética, responsabilidad social y profundo sentido de pertenencia institucional, recordándoles así que fue una universidad pública, abierta y exclusiva las que les permitió poder alcanzar sus metas profesionales.

“Dondequiera que estén mañana, por alto que sea el cargo que ocupen, no olviden de dónde vienen”, expresó, al tiempo que los llamó a mantener vivo su compromiso con la UASD y la sociedad dominicana.

Asimismo, anunció una próxima inauguración de un moderno centro de multiservicio que integrará en un mismo espacio áreas como registro, admisión, reválida y convalidaciones, así como el archivo de la institución con el objetivo de brindar servicios mucho más agiles y a su vez eficientes para los estudiantes egresados.

Este nuevo centro se erige en lo que antes eran rutinas del anterior comedor universitario, convirtiéndolo en un referente de excelencia en atención académica.

“Bajo el principio de burocracia cero, los usuarios podrán solicitar récord de notas, constancias de estudio y otros documentos oficiales con firma digital, agilizando trámites que antes requerían más tiempo y desplazamientos”, indicó.

La UASD ampliará su oferta educativa con nuevas carreras para el próximo semestre, destacando la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, única en el país y fruto del rediseño curricular impulsado por la actual gestión académica.

El campus también incorporará mejoras en la movilidad interna, incluyendo un sistema de transporte similar al tren que ya es tendencia en la institución, facilitando un acceso más rápido y cómodo a todos los servicios académicos.

Reconocimientos académicos

El mayor índice de la investidura, con 95.9 puntos y honores Summa Cum Laude, correspondió a la licenciada en Administración de Empresas Megan Paola Rosario Peralta, quien pronunció las palabras de agradecimiento en representación de la promoción.

Asimismo, otros graduados fueron distinguidos con honores Summa Cum Laude y Magna Cum Laude en distintas áreas del conocimiento, reflejando el compromiso institucional con la excelencia académica. Entre ellos, el Procurador Adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, graduado de Sociología con 91.7 puntos, recibió honores Magna Cum Laude.

De manera especial, se realizó la entrega póstuma del título de Arquitecto al bachiller Huáscar A. Matos Cuevas, recibido por sus familiares, así como una entrega excepcional al doctor en Medicina José Joel Lagares Gómez, miembro del Consejo Universitario.

Distribución por facultades

La Facultad de Ciencias de la Educación encabezó la promoción con 764 graduandos, seguida por Ciencias de la Salud (685) y Ciencias Económicas y Sociales (438).

También fueron investidos egresados de Humanidades (161), Ingeniería y Arquitectura (124), Ciencias Jurídicas y Políticas (120), Ciencias (31), Artes (25) y Ciencias Agronómicas y Veterinarias (18), para completar un total de 2,366 nuevos profesionales.

La ceremonia inició con la interpretación de los himnos Nacional, Universitario y a Mella, a cargo del Coro de la UASD, dirigido por el maestro Manuel de Jesús Galván., y concluyó con el juramento de los nuevos profesionales, la venia académica y la entonación de los himnos correspondientes.