ITLA integrará formación en computación en la nube para puerto digital de Google

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) incorporará “próximamente” a su oferta académica el programa de Tecnólogo en Cloud Computing (computación en la nube), como parte de su preparación ante la eventual instalación de un puerto de intercambio digital en República Dominicana por parte de Google.

Así lo informó a Listín Diario el rector de la institución, Jimmy Bernard, quien explicó que la iniciativa busca formar capital humano especializado en infraestructura digital y servicios en la nube, áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico del país.

“La institución se encuentra en proceso de actualización y expansión de su oferta académica, incorporando próximamente programas especializados como el Tecnólogo en Cloud Computing, orientado específicamente a las demandas de arquitecturas de nube y operación de data centers”, indicó.

Google invertirá 500 millones de dólares para la construcción de un puerto de intercambio digital en el país y un anillo internacional de cable submarino que conectará al territorio caribeño con Estados Unidos a través de dos regiones de Google Cloud: Carolina del Sur y Virginia.

Al ser consultado sobre si el país cuenta con suficiente talento para sostener una infraestructura de esta magnitud, Bernard aseguró que existe una base sólida que va en crecimiento.

“República Dominicana cuenta actualmente con una base creciente de talento en ingeniería de redes, ciberseguridad, soporte de infraestructura y tecnologías digitales”, afirmó.

Indicó que el ITLA ofrece programas académicos que ya están formando capital humano para operar y sostener infraestructuras de este tipo.

Actualmente, en las carreras de Seguridad Informática, Redes de la Información y Ciberseguridad, unos 2,200 estudiantes se encuentran en formación.

“En cada proceso de admisión vemos un crecimiento sostenido en la demanda de estos programas. Eso refleja el interés y el potencial del país para fortalecer su ecosistema digital”, sostuvo.

No obstante, señaló que en una fase inicial del proyecto podría ser necesario complementar con expertos internacionales en áreas altamente especializadas.

“Pero el país dispone de una base sólida y en expansión que permitirá sostener y desarrollar un puerto de intercambio digital de esta magnitud en el mediano y largo plazo", agregó.

Más de seis mil egresados

Desde su fundación, el ITLA ha graduado 1,817 profesionales en las carreras de Redes de la Información, Seguridad Informática e Informática Forense.

De manera general, la institución registra 6,519 egresados en educación superior, precisó el rector.

Bernard subrayó que estos profesionales han contribuido al fortalecimiento del talento tecnológico en el país y a la consolidación del sector digital.

Ajustes académicos

Sobre los cambios que deberá implementar la academia ante la demanda que generará el anillo internacional de cable submarino y la infraestructura de Google, el rector explicó que los programas ya están diseñados bajo estándares internacionales.

“Nuestros programas han sido estructurados desde su concepción para cumplir con criterios de acreditación internacional, como los establecidos por ABET, garantizando calidad académica y alineación con las competencias que exige la industria global”, explicó.

Añadió que el nuevo Tecnólogo en Cloud Computing estará orientado a arquitecturas de nube, virtualización, gestión de infraestructura digital y servicios de alto rendimiento.

Además, el ITLA fomenta que sus estudiantes obtengan certificaciones internacionales en redes, ciberseguridad, computación en la nube y gestión de infraestructura.

“Estas certificaciones fortalecen la empleabilidad y aseguran que el talento formado en el ITLA esté alineado con los requerimientos técnicos de empresas globales”, dijo.