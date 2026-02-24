Corrigen falla de electricidad en politécnico de SDE

La Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, a través de su Departamento de Mantenimiento Electromecánico, informó ayer que corrigió el problema eléctrico que afectó la docencia en el Politécnico Federico Henríquez y Carvajal, ubicado en la Carretera Mella del municipio Santo Domingo Este.

Según la entidad, en el centro, perteneciente al Distrito 10/06, se resolvió el problema de la bomba haciendo el cableado y se colocaron las luces perimetrales.

Refiere que también se taparon todos los registros de donde sustrajeron los cables y que mantuvieron al politécnico sin docencia presencial por varios días.

La semana pasada maestros del centro educativo denunciaron que llevaban dos semanas sin impartir docencia presencial, debido al robo de los cables del tendido eléctrico.

“El problema eléctrico quedó resuelto en su totalidad”, expresa un reporte del supervisor Robert Amparo, remitido a Listín Diario, sobre la atención a la queja de autoridades del centro educativo.

Personal del Politécnico Federico Henríquez y Carvajal explica a la periodista Rosa Luna las dificultades que enfrenta el centro, tras el robo del tendido eléctrico.Leonel Matos