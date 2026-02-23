Mescyt abre la convocatoria de becas nacionales

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), abrió hoy su convocatoria de Becas Nacionales 2026 con enfoque en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).

La convocatoria estará abierta desde este lunes 23 de febrero hasta el domingo 8 de marzo a través de la plataforma Beca tu Futuro.

Para la convocatoria de becas nacionales están disponibles 49 universidades e institutos superiores del territorio dominicano. La oferta académica será de 357 carreras con una oferta de 468 posibilidades.

El ministro Rafael Santos Badía, está seguro de que su propósito es extrapolar a República Dominicana como un destino académico, trabajando con las universidades del país para que hagan las inversiones necesarias, reajusten sus currículos académicos y tengan un oído puesto hacia la economía.

“El propósito del Gobierno es que aumenten las carreras STEM. Que el país se prepare para esta oportunidad que nos está brindando Dios hoy de ser un destino de la economía de inversión extranjera con posibilidades de empleo en todo el país”, expresó Santos Badía durante el lanzamiento de las becas nacionales.

Las becas están enfocadas en las necesidades del país en las áreas de logística, zonas francas, turismo diversificado y la agroindustria. Estos sectores requieren personal especializado en ciencias, tecnología, matemáticas, informática y arte.

Según el viceministro Luis Madera, la meta del Mescyt es alzar que el 70% de las becas entregadas sean STEM.

En el nivel de grado se priorizaron las carreras en ingeniería, telemática, ciencia de la comunicación, ciberseguridad, mecatrónica, software, licenciatura en administración turística y hotelera.

Para maestría estarán disponibles especialidades en ciencias, eficiencia energética, gestión e innovación de destinos turísticos, ingeniería industrial, ciencia de datos y análisis avanzado, odontología legal y forense y agricultura de precisión.