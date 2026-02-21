Domínguez Brito: “La crisis conductual de nuestros adolescentes es una alarma nacional”

El dirigente político Francisco Domínguez Brito advirtió que la creciente violencia y el irrespeto en las aulas constituyen una alarma nacional y llamó a colocar la protección del maestro como una prioridad del Estado y de la sociedad.

Al referirse a agresiones recientes ocurridas en centros educativos de Santo Domingo, San Francisco de Macorís y Santiago, calificó la situación como “inadmisible” y afirmó que: “Hoy muchos docentes enfrentan amenazas, ofensas y episodios de violencia sin el respaldo institucional necesario. Cuando el maestro pierde autoridad y se siente desprotegido, se debilita la escuela y se desordena la vida en comunidad”, expresó.

Domínguez Brito sostuvo que la crisis conductual de los adolescentes tiene raíces profundas en la desintegración familiar, la falta de redes de apoyo, el consumo temprano de alcohol y drogas, y la ausencia de políticas preventivas efectivas: “No se trata de estudiantes ‘malos’, sino de un problema social que el país ha postergado por demasiado tiempo”, indicó.

En ese sentido, Brito planteó fortalecer los departamentos de orientación y psicología escolar, establecer protocolos claros de protección docente, crear rutas efectivas de atención a la violencia y articular el trabajo social con las comunidades para identificar riesgos de deserción y consumo.

“Proteger al maestro es proteger el futuro del país. La escuela debe ser un espacio seguro donde el docente tenga autoridad, respeto y respaldo real”, concluyó.