Politécnico sin clase presencial por falta de electricidad

Maestros denuncian que llevan dos semanas sin impartir docencia presencial en el Politécnico Federico Henríquez y Carvajal, en la carretera Mella, Santo Domingo Este, por el robo del tendido eléctrico, y aseguran que siguen sin respuesta luego de reportar el hecho.

Aunque las clases se imparten a través de plataformas digitales y mantienen comunicación constante con los estudiantes vía WhatsApp, los docentes del plantel explicaron que desde que se percataron del robo, reportaron lo acontecido al Distrito Educativo 10-06, pero que hasta el momento no les han dado respuesta.

La coordinadora del centro, Yannelys, aseguró que, aunque el centro se ha esforzado por comprar algunos materiales para la colocación del cableado, piden a las autoridades educativas que les den respuestas claras.

“Los maestros están trabajando virtualmente con los estudiantes, pero realmente es una situación que el centro en sí solo hace el esfuerzo, pero es muy compleja, porque todo eso necesita una especialización. Del distrito vinieron del departamento de supervisión, chequearon, pero realmente respuesta de solucionar, nada”, manifestó cuando se encontraba en el plantel.

Resaltó que la mayor preocupación para los maestros es que algunos de los estudiantes se encuentran en estado de vulnerabilidad y no cuentan con dispositivos que les permitan conectarse a las clases o recibir la asistencia necesaria para no interrumpir sus estudios.

El centro que opera en jornada extendida tiene una matrícula de 686 estudiantes en su nivel técnico profesional.

Según los maestros presentes en el centro, quien robó el cableado es un señor con discapacidad; le falta un brazo y accedió al plantel por la parte trasera, subiendo el muro que divide el politécnico de un espacio al descubierto. Retiró las tapas del tendido que se encontraba de manera subterránea y cortó los cables que daban energía eléctrica a la estructura.

Además, destacaron que realizaron la denuncia formal a la Policía Nacional, pero hasta el momento no han recibido respuestas, aunque estos aseguran que a través de las cámaras de seguridad del plan se observa al individuo, aunque no ha sido capturado.

La directiva del centro ha pedido a los vecinos de los alrededores mantenerse alertas y denunciar cualquier movimiento sospechoso durante las noches.

Se espera que en los próximos días las autoridades den con el paradero de los responsables, mientras los estudiantes aguardan por el regreso de la luz para retomar sus sueños en un ambiente digno.