Educación

liceo Juan Pablo Duarte

Minerd rechaza agresión a docente y activa protocolos tras incidente en liceo Juan Pablo Duarte

La cartera educativa recordó que la escuela debe ser un espacio de respeto, diálogo y formación en valores, y reiteró que las situaciones de conflicto deben abordarse mediante los mecanismos institucionales de convivencia.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).

santo domingo, rd

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) reiteró este viernes su rechazo categórico a cualquier forma de agresión en los centros educativos del país y expresó su solidaridad con el docente afectado del liceo Juan Pablo Duarte, quien presuntamente fue agredido por dos estudiantes. 

Educación ratificó su compromiso con la protección del personal educativo y la construcción de ambientes escolares seguros, armónicos y libres de violencia.

La institución se pronunció tras un incidente ocurrido en un centro educativo del Distrito Educativo 15-02, en la Regional 15 de Santo Domingo, donde se registró una agresión contra el profesor Naony Anderson.

Según Educación, se activaron los protocolos correspondientes, brindaron acompañamiento al personal afectado y coordinaron las acciones pertinentes con los organismos competentes y las familias involucradas, conforme al debido proceso establecido en la normativa vigente.

La cartera educativa recordó que la escuela debe ser un espacio de respeto, diálogo y formación en valores, y reiteró que las situaciones de conflicto deben abordarse mediante los mecanismos institucionales de convivencia, mediación escolar y orientación socioemocional, fortaleciendo la corresponsabilidad entre escuela y familia.

El Minerd enfatizó que la violencia no tendrá cabida en las aulas y aseguró que continuará reforzando las estrategias preventivas, la formación en cultura de paz y el trabajo articulado con la comunidad educativa para seguir propiciando entornos protectores para estudiantes y docentes.

