Minerd rechaza agresión a docente y activa protocolos tras incidente en liceo Juan Pablo Duarte

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) reiteró este viernes su rechazo categórico a cualquier forma de agresión en los centros educativos del país y expresó su solidaridad con el docente afectado del liceo Juan Pablo Duarte, quien presuntamente fue agredido por dos estudiantes.

Educación ratificó su compromiso con la protección del personal educativo y la construcción de ambientes escolares seguros, armónicos y libres de violencia.

La institución se pronunció tras un incidente ocurrido en un centro educativo del Distrito Educativo 15-02, en la Regional 15 de Santo Domingo, donde se registró una agresión contra el profesor Naony Anderson.

Según Educación, se activaron los protocolos correspondientes, brindaron acompañamiento al personal afectado y coordinaron las acciones pertinentes con los organismos competentes y las familias involucradas, conforme al debido proceso establecido en la normativa vigente.

La cartera educativa recordó que la escuela debe ser un espacio de respeto, diálogo y formación en valores, y reiteró que las situaciones de conflicto deben abordarse mediante los mecanismos institucionales de convivencia, mediación escolar y orientación socioemocional, fortaleciendo la corresponsabilidad entre escuela y familia.

El Minerd enfatizó que la violencia no tendrá cabida en las aulas y aseguró que continuará reforzando las estrategias preventivas, la formación en cultura de paz y el trabajo articulado con la comunidad educativa para seguir propiciando entornos protectores para estudiantes y docentes.