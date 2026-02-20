Familia de estudiante acusado de agredir a profesor: "Una acción trae una reacción"

La familia de uno de los estudiantes acusados de agredir físicamente al profesor, Naony Anderson Solano, denunciaron que el centro escolar no les informó sobre el incidente, y no les han permitido ver a su familiar.

Una tía del estudiante, Katherine Rodríguez, pidió que se muestren videos del suceso, para que se esclarezca la situación. Asimismo, cuestionó que los padres no se les permitieran tener contacto con el estudiante.

“Una acción trae una reacción. No me puede decir que eso pasó por nada y él es un adulto”, dijo Rodríguez al referirse a la versión del docente.

La pariente agregó que “yo quiero que ahí se hable claro, se diga qué es lo que pasa, y que no solamente se fije de que okay, él es el afectado ahora mismo porque es el que está golpeado, pero hay que ver qué pasó con esos dos niños y por qué ni siquiera sus padres ayer se lo pudieron dejar ver”.

De igual forma, la hermana del menor, Nasiel Espinal, dijo que se enteró que su hermano estaba involucrado en la agresión a un docente a través de las redes sociales, y que no le han permitido ver a su hermano.

“Ayer nos enteramos por las redes. Nos enteramos porque nos dijeron por la calle. La profesora, la escuela, nadie llamó, a ningún familiar. No nos llamaron, no nos informaron nada. Nos enteramos porque las personas nos llamaron, fulano está preso, fulano esto”, indicó.

Al hablar de su hermano, Espinal dijo que “él tiene su temperamento como cualquier adolescente, pero es tranquilo”.

De acuerdo a la versión de Espinal, el hecho ocurrió luego de que un estudiante lanzara una botella de plástico y el docente cuestionara la acción. Esto desencadenó en que dos estudiantes lo agredieran físicamente, siendo su hermano, uno de los involucrados.

“Mi hermano era el que tenía supuestamente, porque eso es lo que dice el profesor, una correa. Eso fue lo que dice el profesor, supuestamente, porque no tenemos pruebas de que mi hermano le estaba dando con una correa”, señaló.