Enseñanza de Moral y Cívica enfrenta desafíos por falta de pizarras digitales en escuelas

El resurgimiento de la asignatura de Moral, Cívica y Ética Ciudadana asociada a Ciencias Sociales en el año escolar 2025-2026 es calificado como una de las mejores decisiones del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), aunque el programa aún permanece digital y enfrenta desafíos para los centros educativos sin Pizarra Digital Interactiva (PDI).

En un recorrido por algunos centros educativos del Distrito Nacional, se presenció que en el Liceo Juan Pablo Duarte no cuentan con PDI; esto ha dificultado las lecciones que se imparten una vez a la semana de acuerdo al currículo escolar.

Victorino Germosén, director del plantel, dijo que las dificultades para impartir la clase se producen debido a que el programa contempla que dentro de las actividades teóricas y prácticas se incluyen audiovisuales, por lo que son necesarias las pantallas digitales para desarrollarlas.

La maestra de Ciencias Sociales, Deisy Moquete, precisó que en el liceo, de las cinco horas establecidas para impartir la materia, toman una a la semana para hablar de la moral y cívica, en la que hablan de los símbolos patrios, deberes del ciudadano y temas de la sociedad.

El programa de clases los maestros lo tienen virtual en sus dispositivos tecnológicos, pero para que los estudiantes puedan seguir el ritmo de las lecciones, deben buscar otras alternativas debido a la falta de PDI en el plantel educativo.

“Los muchachos trabajan las lecciones de Moral y Cívica en el mismo cuaderno de Ciencias Sociales y es la misma nota; o sea, no es que sea una materia aparte”, manifestó Moquete durante la visita al plantel.

Al visitar el Centro Parroquial Domingo Savio, Fe y Alegría, la coordinadora de la asignatura de Ciencias Sociales del Distrito Educativo 15-02, María Altagracia Medrano, aseguró que la asignatura se imparte desde el nivel inicial hasta el secundario, con un programa distinto en cada curso, siguiendo los niveles académicos de estos.

Resaltó que, aunque actualmente el programa se encuentre digital, entre finales de febrero e inicios de marzo de 2026 los maestros recibirán de manera impresa la guía correspondiente a la asignatura de Moral, Cívica y Ética Ciudadana.

“Los maestros están desarrollando el programa y nosotros les hemos informado a los maestros que Ética Ciudadana debe estar en la carga horaria de los estudiantes”, puntualizó.

Durante la vista por los planteles, se conversó con estudiantes que aseguraron que reciben semanalmente la asignatura, aunque los centros educativos técnico profesional y los de tanda regular la reciben cada 15 días, de acuerdo a lo establecido por el programa del Minerd.

Lo establecido por el Minerd

Antes de iniciar el año escolar 2025-2026, el ministro Luis Miguel De Camps ordenó que la asignatura se imparta desde el 25 de agosto para dar un giro a la educación dominicana. La asignatura Moral, Cívica y Ética Ciudadana regresará al currículo nacional, con el objetivo de formar estudiantes más conscientes, críticos y comprometidos con su sociedad.

Con el respaldo de la Ordenanza 02-2025, aprobada por el Consejo Nacional de Educación (CNE) y bajo el liderazgo del ministro, esta iniciativa busca sembrar valores fundamentales desde las aulas, tanto en escuelas públicas como privadas, en todos los niveles del sistema preuniversitario, con un enfoque integral, participación social y sin alterar la carga horaria.

Visitas Presidente y primera dama

El presidente visitó el Liceo profesor Germán Martínez Tavárez, en el sector Los Ríos, donde conversó con los estudiantes sobre la importancia de la incorporación de la enseñanza de Moral, Cívica y Ética Ciudadana al currículo educativo dominicano.

Durante su visita, les explicaron los contenidos que han desarrollado y el aprendizaje de cada uno de estos para fortalecer la sana convivencia en sociedad, a través de la formación en valores.

También, la primera dama Raquel Arbaje impartió una clase de Moral, Cívica y Ética Ciudadana a estudiantes de cuarto de primaria de la Escuela Padre Eulalio Arias, ubicada en el sector Cristo Rey, para impulsar el desarrollo de la asignatura.

Arbaje trató temas relacionados con la convivencia, el respeto, la responsabilidad ciudadana y la importancia de los valores éticos en la vida diaria.

