Santiago: Estudiantes de medicina de la UASD se quejan por falta de asignaturas

Estudiantes uasdianos de la Facultad de Medicina en Santiago denunciaron que las limitaciones en la apertura de secciones académicas los obliga a trasladarse a otras ciudades para poder cursar ciertas asignaturas. La situación, según afirman, afecta su rendimiento y su economía debido a los constantes viajes y horarios desfavorables.

Traslados constantes y gastos elevados

Jessi Reyes, una de las estudiantes de Medicina y médico preinterno, relató que debe levantarse a las 5:00 de la mañana para poder cursar una materia en San Francisco, debido a que en Santiago no hay secciones disponibles. Explicó que, al encontrarse en su último año, estas situaciones pueden provocar retrasos en su formación académica.

“Tengo que trasladarme hacia San Francisco a dar una materia porque aquí no hay secciones. Y no solo eso, hay un gasto demasiado exorbitante y yo ya no puedo más. Tengo que hacer Uber cuando llego para poder sustentar los gastos y sostenerme”, expresó Reyes.

Asimismo, indicó que en un solo día debe ir y volver dos veces a San Francisco para tomar laboratorios, ya que los del recinto no dan abasto. De igual modo, debe trasladarse hacia Santo Domingo dos veces a la semana para poder terminar el año académico.

Cupos limitados y retraso académico

Otro de los estudiantes, David Corona, expresó que lleva tres semestres intentando inscribirse en un laboratorio, ya que solo abren secciones de 20 estudiantes para la alta demanda que existe, por lo que se llenan rápidamente.

“Esto lo que representa es un atraso para mi nivel académico”, expresó Corona.

Denuncian irregularidades en concurso docente

Además de estas situaciones, también se denunció la falta de nombramiento docente. El doctor Ramón Emilio Francisco, gastroenterólogo, explicó que participó en un concurso docente en 2022. En 2023 lo contactaron para informarle que había ganado el concurso y que se requería de manera inmediata que iniciara a impartir docencia.

Sin embargo, luego de haber impartido tres semestres de clases, le notificaron que en realidad no había quedado en primer lugar, sino en el registro de elegibles.

“Cuando me personifico a la escuela ante el señor Peralta, me dice que había perdido la oportunidad de hacer un reclamo porque habían pasado los 10 días hábiles después de la publicación del concurso, cosa que en ningún momento se nos notificó”, indicó el gastroenterólogo.

Asimismo, explicó que las autoridades no han querido abrir nuevas secciones pese a la necesidad existente. Señaló que, en el área de Gastroenterología, hay 70 estudiantes, y muchos quedan fuera del aula por la capacidad limitada, sin poder escuchar la clase adecuadamente.

Deterioro en infraestructura y falta de equipos

Los estudiantes también denunciaron el deterioro que presenta el edificio, debido a los años de construcción, así como la falta de recursos para recibir algunas clases en condiciones adecuadas.

El estudiante Noel Eduardo explicó que el laboratorio de Hematología necesita un aire acondicionado en funcionamiento, ya que la máquina de hematología requiere refrigeración constante debido al calor que genera.

“Si esa máquina se daña, eso va a incurrir en más gastos para el estudiantado y en el estado en que se van a recibir las clases”, indicó el estudiante.