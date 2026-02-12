IDEICE llama a maestros enseñar a menores de 16 años uso adecuado de redes sociales

El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), Jesús Andújar Avilés, aseguro que se debería crear un plan de regulación para el uso de las redes sociales por menores de 16 años.

Andújar Avilés destacó que en las aulas deberían implementarse cursos o talleres que permitan al estudiante hacer un uso adecuado de las redes sociales de acuerdo a sus necesidades educativas.

“Las redes sociales hay que regularlas porque también son importantes. Es aprovechar lo bueno de cada cosa y que la escuela se pueda convertir en un escenario para que cada niño pueda aprender el uso adecuado de cada red social”, manifestó a su llegada al diálogo para determinar el contexto de la deserción escolar.

Por otro lado, indicó que según el Anuario de Indicadores Educativos 2023-2024 del Ministerio de Educación, el abandono escolar, una de las variables de la deserción, alcanzó un promedio nacional de 4.50 %, es decir, de 2,617,801 estudiantes matriculados a nivel nacional abandonaron 117,828; sin embargo, del 2024-2025 está cifra disminuyó a 3.5%.

Deserción escolar

El estudio realizado por la institución determinó la deserción escolar para referirse a quienes se retiran del sistema educativo y no regresan al año siguiente, a diferencia del abandono, que alude a una interrupción temporal. Esta distinción subraya que la deserción no responde exclusivamente a la voluntad del estudiante, sino a una acumulación de condiciones que lo llevan a alejarse de las aulas.

Dentro de las razones que inciden en el estudiante para abandonar la escuela se encuentra la influencia de factores personales y emocionales, el acompañamiento familiar, el clima y la convivencia escolar, así como el contexto social y comunitario.

Resaltó que en contextos de vulnerabilidad, estas condiciones se intensifican por la pobreza, la desigualdad territorial, la falta de servicios básicos, la violencia y la ausencia de redes de apoyo, junto a factores emocionales y académicos.

“La deserción escolar es un indicador que siempre amenaza porque no permite cuando un niño deserte de la escuela perdemos un niño que puede tener una oportunidad en un país que puede ir mejorando y cambiando”, agregó.

Esta mesa de diálogo con distintos representantes de la educación tiene como propósito mostrar los resultados recolectados para que el Ministerio de Educación (Minerd) determine políticas que garanticen la permanencia del estudiante en el sistema educativo.

Según un Informe de seguimiento y Monitoreo correspondiente al año 2024 realizado por la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) en República Dominicana, uno de cada cuatro estudiantes adolescentes del nivel secundario, entre 15 y 17 años, no asiste a la escuela. Además, más de un tercio de los jóvenes entre 20 y 24 años no ha completado la secundaria.

Parte de las faltas registradas, destacadas durante la pandemia por el COVID-19, representó un retroceso significativo en los avances por reducir la inasistencia escolar. Pero, en los últimos tres años escolares, en el grupo de adolescente de 12 a 14 años, la inasistencia ha disminuido hasta un 6.68%, situándose por debajo los niveles de prepandemia, mientras que en los jóvenes de 12 a 14 años, la inasistencia disminuyó drásticamente hasta 6.68%.

Restricción escolar

El pasado martes también el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, se pronunció sobre la necesidad de regular el acceso a las redes sociales en el entorno educativo, señalando que, aunque no hay una prohibición legal, la protección de los menores es una prioridad constitucional.

Hidalgo aclaró que en la actualidad no existe una ley que prohíba de manera expresa el uso de redes sociales para menores de edad; sin embargo, el país cuenta con normativas que obligan al Estado, a la familia y a la sociedad a proteger a los niños, niñas y adolescentes.

Según el dirigente magisterial, esta protección debe ejercerse a través del Código del Menor y la Constitución de la República Dominicana ante los daños que puedan afectar a los niños y niñas, incluyendo los riesgos asociados al uso de tecnología.

Desde la perspectiva del gremio magisterial, el avance tecnológico debe ir de la mano con la seguridad y la lógica pedagógica. En ese sentido, Hidalgo consideró que deben planearse restricciones para que los estudiantes no hagan uso de las redes sociales en el plantel educativo.