Roberto Ángel Salcedo inicia nueva etapa de “El Poder de las Buenas Palabras” en centros educativos

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, inició el viernes en el Centro Educacional de Bonao, el nuevo enfoque que asumirá en 2026 la iniciativa “El Poder de las Buenas Palabras”.

Se trata de una etapa orientada al ámbito educativo, con énfasis en escuelas y colegios, particularmente en estudiantes de 5.º y 6.º grado de secundaria, con el objetivo de ampliar el alcance del mensaje en todas las provincias del país.

Durante un conversatorio con alumnos de término, el funcionario destacó la importancia de promover un lenguaje respetuoso, empático y constructivo como parte de una estrategia de transformación cultural, concebida como una invitación a repensar las formas de comunicación en un contexto marcado por la polarización y la agresividad verbal.

Al referirse a los principios que sustentan la iniciativa, Salcedo subrayó que la campaña no busca imponer ni censurar, ni tiene carácter punitivo o comercial. Su propósito, explicó, es contribuir a “bajar la temperatura del lenguaje social” y rescatar la palabra como herramienta de diálogo, entendimiento y convivencia.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, en el Centro Educacional de Bonao.Fuente Externa

Recordó además que, desde su lanzamiento, la propuesta ha procurado involucrar a diversos sectores como el empresariado, medios de comunicación, universidades y autoridades públicas, y que, con este giro hacia la comunidad educativa, se apuesta a que los jóvenes asuman un rol activo como multiplicadores del mensaje, tanto dentro como fuera de las aulas.

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Cultura, la iniciativa se articula como un componente transversal de su agenda institucional, con proyección en espacios educativos y comunitarios, así como en actividades culturales de alcance nacional.

El diálogo con el ministro fue conducido por la estudiante Helen Moya, quien fungió como interlocutora del conversatorio organizado con los alumnos de término.

La actividad contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellas la gobernadora de Monseñor Nouel, Adela Tejada; y el alcalde de Bonao, Eberto Núñez. Por el Centro Educacional de Bonao participaron el director académico, Juan Severino; el director administrativo, José Ángel González; y la subdirectora, María Mercedes González.

También asistieron la coordinadora del nivel primario, Glenys Karleny Ramírez; el supervisor de Lenguas Modernas, Juan Salvador Luna; Nidia Rosario, del Departamento de Conducta; y Dalnirys Cruz, del Departamento de Psicología y Orientación.