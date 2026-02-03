García Fermín sobre fusión Mescyt-Minerd: “Hay que reconocer que hay una gran oposición al proyecto”

“Hay que reconocer que hay una gran oposición al proyecto”, afirmó este martes el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, al referirse a la controvertida fusión de esa institución con el Ministerio de Educación (Minerd).

Fermín recordó que el proyecto de ley fue depositado en diciembre en el Senado de la República, donde será sometido a vistas públicas por ser un “proyecto muy controvertido”.

“Allí todo el que tenga una idea, una posición, una defensa o una posición contraria o quiera plantear propuestas de reforma tiene toda la libertada, porque ese es el procedimiento que hay”, dijo el funcionario durante una entrevista televisada en el programa matutino “El Despertador”, que realiza el programa de noticias SIN y se transmite por Color Visión (Canal 9).

El proyecto establece que el Minerd asumirá la rectoría del sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, respetando la autonomía universitaria.

Según ha explicado el Poder Ejecutivo, la propuesta “busca modernizar la estructura administrativa del sector, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de los recursos públicos”.

La iniciativa, sin embargo, ha sido rechazada en gran parte por organizaciones que representan el sector educativo tanto inicial como superior. Incluso, algunos legisladores han expresado su desacuerdo con esa fusión.

Fermín subrayó que en la actualidad la calidad de la educación superior ha avanzado “extraordinariamente”, en comparación de cómo estaba en el 2000: “Era débil, era un desorden”, dijo.