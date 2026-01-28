La Universidad Católica Nordestana renueva su imagen institucional

La Universidad Católica Nordestana (UCNE) presentó oficialmente su nueva imagen institucional junto al lanzamiento de su nueva página web, afianzando su propósito de innovación, coherencia visual y fidelidad a sus valores fundacionales

El padre Isaac García de la Cruz, rector de la UCNE, destacó que este lanzamiento es el resultado de un proceso profundo de reflexión, trabajo colaborativo y gestión de cambio, subrayando que “la identidad de la UCNE no cambia, se renueva”, conectando tradición e innovación en un contexto universitario en constante evolución.

Una identidad que honra la historia y proyecta el futuro

La nueva marca e identidad visual corporativa de la UCNE tiene como propósito fortalecer la identidad institucional, asegurar la unidad en todos los canales de comunicación y proyectar con claridad los valores que distinguen a la universidad en su quehacer académico, pastoral y social.

El rediseño conserva los colores corporativos tradicionales: azul, rojo, amarillo y verd, y se articula en torno a un escudo de estructura heráldica, enriquecido con símbolos de profundo significado.

Entre ellos destaca el número áureo (φ), que representa la armonía entre fe y razón; el libro abierto, como emblema del conocimiento y la investigación; la cruz y los colores patrios, que expresan identidad cristiana y nacional; y las manecillas de un reloj, símbolo del valor del tiempo, eje del eslogan institucional: “Valoramos tu tiempo”.

La Universidad Católica Nordestana (UCNE).Fuente Externa

Asimismo, la tipografía Karla se establece como eje de toda la comunicación institucional, garantizando coherencia, legibilidad y modernidad en los soportes impresos y digitales.

Una plataforma digital viva y participativa

Durante el acto, también fue presentada la nueva página web institucional, concebida como un espacio dinámico, abierto y en permanente crecimiento. El Rector subrayó que la plataforma no es solo una vitrina informativa, sino un entorno vivo que invita a docentes, estudiantes, administrativos y a la comunidad regional a interactuar, aportar y sentirse parte activa de la universidad.

El proyecto contó con el acompañamiento de universidades hermanas, entre ellas la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Atlantic University, cuyos aportes fueron reconocidos como fundamentales para alcanzar una identidad visual sólida y una plataforma tecnológica alineada con los nuevos tiempos.

Una transformación en movimiento

Las autoridades universitarias enfatizaron que este lanzamiento no representa un punto final, sino el inicio de una transformación progresiva que irá impactando todos los espacios físicos y digitales de la institución. Con ello, la UCNE reafirmó su vocación de ser una universidad cercana, centrada en el estudiante, comprometida con la excelencia académica y con el desarrollo de la región nordestana y del país.