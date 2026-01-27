UASD inicia maestría en Desarrollo Rural para fortalecer seguridad alimentaria

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inició la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Territorial, un programa de posgrado concebido para fortalecer la seguridad alimentaria, reducir desigualdades sociales y promover el desarrollo sostenible en las comunidades rurales de República Dominicana.

Durante el acto, el ministro de Agricultura, Francisco Olivero Espaillat Bencosme, destacó la dimensión estratégica del desarrollo rural para la estabilidad y sostenibilidad del país.

“Sin desarrollo rural no puede haber seguridad alimentaria sostenible. La producción de alimentos depende directamente de la vitalidad de nuestros territorios rurales, por lo que fortalecer el campo es una prioridad nacional”, afirmó.

El funcionario valoró el carácter multidisciplinario del programa, subrayando que el desarrollo rural trasciende la producción agropecuaria para abarcar bienestar social, generación de oportunidades y mejora de la calidad de vida de las familias.

El decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Julio C. Borbón, señaló que la puesta en marcha de este posgrado representa un avance significativo en la formación especializada y en la proyección social de la academia.

“Esta maestría responde a una visión de futuro: formar profesionales con las competencias necesarias para impulsar transformaciones sostenibles en los territorios rurales, donde se origina gran parte de los alimentos que sostienen la nación”, expresó.

Borbón explicó que el programa adopta un enfoque integral de desarrollo rural territorial, que articula producción, sostenibilidad ambiental, gobernanza local, acceso a servicios y equidad social.

“El desarrollo rural contemporáneo exige una mirada sistémica. Esta maestría integra docencia, investigación y extensión para generar conocimientos aplicados y soluciones concretas en los territorios”, indicó.

La ceremonia de apertura se celebró en el Salón de Conferencias Profesor Rafael Martínez Richiez, de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias (FCAV), y reunió a autoridades universitarias, representantes del Gobierno dominicano, organismos de cooperación internacional y los 32 profesionales que conforman la primera cohorte del programa.

Esta maestría es el resultado de una alianza interinstitucional entre la UASD, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Presidencia —a través del Viceministerio de Cooperación Internacional— y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Asimismo, cuenta con el acompañamiento académico de la Universidad Loyola (España) y la Universidad de Costa Rica, y se financia mediante fondos del Estado dominicano canalizados a través del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el proyecto Pro Rural Joven.

Cooperación internacional y visión territorial

La directora país del FIDA, Isabel de la Peña, participó de manera virtual y resaltó la relevancia de la iniciativa para el fortalecimiento del capital humano especializado en desarrollo rural.

“Los pequeños productores familiares generan más del 70 % de los alimentos que consume el país. Invertir en formación avanzada es fundamental para reducir la pobreza rural, fortalecer la resiliencia territorial y promover un desarrollo sostenible e inclusivo”, manifestó.

Añadió que la formación con enfoque territorial es clave para cerrar brechas históricas entre zonas rurales y urbanas.

“El desarrollo rural sostenible requiere capacidades técnicas sólidas, pero también comprensión social y compromiso con las realidades locales. Este programa contribuirá a la formación de profesionales capaces de diseñar e implementar intervenciones con impacto transformador en las comunidades”, sostuvo.

En representación del rector Editrudis Beltrán Crisóstomo y en su calidad de vicerrector de Investigación y Postgrado, Radhamés Silverio González afirmó que este posgrado reafirma el compromiso de la UASD con el desarrollo integral del país.

“La maestría simboliza una apuesta por el conocimiento científico, la formación avanzada y la construcción de respuestas pertinentes a los desafíos del desarrollo rural en el siglo XXI”, señaló.

En cambio, la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia, Olaya Dotel Caraballo expresó que, desde el Ministerio de la Presidencia, se valora profundamente los espacios que promueven la formación de capital humano altamente calificado, capaz de comprender la complejidad del territorio rural dominicano y de contribuir con soluciones innovadoras, realistas y sostenibles a los desafíos que enfrentan nuestras comunidades.

“Esta maestría nace con una meta clara: que, en el mediano plazo, la República Dominicana cuente con al menos 35 profesionales con formación especializada de alto nivel en desarrollo rural territorial, fortaleciendo así las capacidades nacionales necesarias para diseñar e implementar políticas, programas y proyectos que transformen positivamente nuestros territorios rurales”, indicó Dotel.

Perfil de la cohorte

De más de 70 postulaciones, fueron seleccionados 32 profesionales provenientes de disciplinas como agronomía, medicina veterinaria, economía, trabajo social, ingeniería, geografía, biología y ecología. La mayoría son mujeres jóvenes, con edades entre 27 y 37 años, que ya se desempeñan en el ámbito rural.

Los participantes proceden de provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San Juan de la Maguana, La Vega y Espaillat, en coherencia con el enfoque territorial del programa, y representan a 32 instituciones públicas, académicas y sociales vinculadas al desarrollo rural.

La actividad concluyó con la primera reunión académica del programa, encabezada por su coordinador, César Amado Martínez, marcando el inicio formal de un posgrado orientado a contribuir con los objetivos nacionales de hambre cero y desarrollo sostenible de los territorios rurales.

Al acto asistieron la viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Miriam Guzmán; el exdecano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Modesto Reyes; y el director general de Comunicaciones de la UASD, Roberto Tejada Muñoz.