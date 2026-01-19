Infraestructura Escolar intervendrá plantel en el municipio Pedro Brand

La Dirección de Infraestructura Escolar anunció que el Centro Educativo Milila Antonia Báez se encuentra dentro de más de 300 planteles que serán remozados en las próximas semanas, al culminar los trabajos del plan “Navidad en las Aulas 24/7”.

De acuerdo con la dependencia del Ministerio de Educación, el centro se sometió a una evaluación técnica en octubre de 2025, en la cual se determinó que se encuentra en buenas condiciones de estructura física, a excepción de una filtración en el bloque administrativo B1.

“Hay una filtración considerable, por lo que se está recomendando reemplazar el fino y la lona asfáltica del techo. Además, una revisión de los desagües pluviales y registros del techo”, cita el documento donde se plasmó lo observado por los ingenieros que visitaron el centro.

En consonancia con la denuncia de los padres de estudiantes que asisten al plantel, la entidad afirmó que hay falta de energía eléctrica debido a un transformador dañado.

“Se necesita con carácter de urgencia la reposición del mismo. Se necesita una revisión completa de la parte eléctrica, bloques, cancha, cisterna, exterior, ya que antes de dañarse el transformador había algunos problemas eléctricos”, se agrega.

En la denuncia difundida por varios medios, la asociación de Madres, Padres y Amigos de la escuela denunció desperfectos en la infraestructura, goteras que provocaron hongo verde en las paredes, deterioro en los baños y la cancha sin pintar.

Además, aseguraron que desde el 2019 han realizado múltiples denuncias ante las autoridades educativas sobre el estado de deterioro del centro educativo, sin que hasta el momento hayan tenido respuestas.

El centro educativo cuenta con una matrícula escolar de 148 estudiantes y ocho aulas docentes. Estas serán intervenidas al igual que todas las áreas afectadas.

Para la realización de los trabajos de remozamientos, varias organizaciones sociales, directores de centros educativos y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se mantuvieron presentes en cada una de las evaluaciones de los planteles que ameritan una intervención urgente.

Infraestructura escolar recalcó su compromiso con mantener un ambiente seguro y con las condiciones necesarias para que los estudiantes desarrollen sus capacidades educativas.

Remozamiento de otros centros

Según la Dirección de Infraestructura Escolar, el plan “Navidad en las aulas 24/7” surge como una alternativa de dar respuesta a los centros educativos con mayores deficiencias en su estructura física, para que durante las vacaciones navideñas se realicen los trabajos de remozamiento.

El proyecto impactó 64 planteles escolares en el Gran Santo Domingo; 16 en Higuamo; 67 en el Yuma; 10 en Valdesia; 10 en San Cristóbal; 15 en Enriquillo; 32 en la región Noroeste, que abarca las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Mao Valverde.

Mientras que en la región Cibao-Norte, que comprende las provincias Santiago, Puerto Plata y Espaillat, se remozaron 46 escuelas, en la zona Cibao-Sur, que abarca las provincias de La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, fueron intervenidas 265 aulas en 26 planteles educativos.

De igual manera, en la región de El Valle, 11 centros y 44 recintos educativos en la región Nordeste, que abarca las provincias Duarte, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.