Exigen indexación salarial para maestros jubilados

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJPD) exigió al Gobierno dominicano el cumplimiento inmediato de la indexación salarial de los jubilados y pensionados del magisterio, tal como lo establece de manera expresa la Ley No. 451-08, que regula el régimen de pensiones y jubilaciones del personal docente del sector público.

Recordó que el párrafo del artículo 170 de la Ley 451-08 dispone claramente que las pensiones y jubilaciones del personal docente deben ser reajustadas periódicamente, conforme a la inflación y al costo de la vida, estableciendo que dicho reajuste debe realizarse cada tres años, por el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima), con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los docentes retirados.

“El incumplimiento de esta disposición legal constituye una violación flagrante a los derechos adquiridos de miles de maestros y maestras jubilados y pensionados, que hoy enfrentan condiciones de vida cada vez más precarias debido al impacto acumulado de la inflación”, afirmó Menegildo de la Rosa, presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte.

De la Rosa denunció que la negativa del Estado a aplicar la indexación ha provocado una pérdida sostenida del poder adquisitivo, condenando a los jubilados del magisterio al empobrecimiento, pese a haber dedicado décadas de servicio a la educación pública dominicana.

Asimismo, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte advirtió que el magisterio activo tampoco puede seguir perdiendo poder adquisitivo, señalando que los aumentos salariales otorgados en 2022 y 2024 fueron ajustes puntuales, pero no constituyen una política de indexación permanente que proteja los salarios frente al aumento constante del costo de la vida.

La CMJPD exhortó al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación (Minerd) a implementar un mecanismo automático y periódico de indexación salarial, tanto para jubilados y pensionados como para todos los maestros en servicio, vinculado al índice de inflación.