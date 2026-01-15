Alumnos piden a Abinader dar empleos a los bachilleres

Con la visita del presidente Luis Abinader al Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez, en el sector Los Ríos de la capital, los estudiantes no solo lo escucharon hablar de la asignatura de Moral, Cívica y Ética Ciudadana, sino que le plantearon iniciativas que deberían ser implementadas por su Gobierno en la sociedad, entre ellas más oportunidades de empleo para los jóvenes.

Los alumnos de quinto grado, junto a su maestra de la asignatura Moral y Cívica, Maibeline Sánchez, revelaron a LISTÍN DIARIO cuáles temas trataron con el mandatario durante el encuentro en que expuso sobre la importancia de esta materia para la sociedad y el desarrollo ciudadano.

Entre las propuestas que plantearon al jefe de Estado estuvieron oportunidades de empleo para los jóvenes que recién se gradúan del bachiller o la universidad, la creación de un centro de salud mental, sobre violencia de género, parqueos gratuitos para evitar el doble estacionamiento; talleres de conciencia vial, riesgos del uso de los vapes, reciclaje, evitar tirar basura en las calles, colocación de cámaras de seguridad en los sectores, especialmente en los hay elevados índices de delincuencia.

“Me gustaría que cuando nos graduemos podamos conseguir trabajo porque cuando los jóvenes solicitan trabajo piden experiencia laboral y nosotros, recién salidos del bachiller y apenas mayores de edad, no tenemos experiencia en alguna empresa”, expresó una de las estudiantes.

Además, los estudiantes le propusieron al mandatario revisar las leyes penales para establecer castigos con mayor rigurosidad para los ciudadanos que incumplan las normativas del país. También mecanismos para enfrentar el bullying (acoso escolar) que sufren algunos estudiantes y el refuerzo del patrullaje para mitigar los casos de delincuencia.

Como parte de las propuestas, una joven planeó la reparación de las calles con hoyos en el sector Los Ríos, así como sacar la basura que tapa los filtrantes, debido a que esto podría ocasionar inundaciones y acumulación de aguas residuales que podrían causar daños a los munícipes.

También la creación de un centro para personas con discapacidades de la comunidad, donde reciban capacitaciones que los ayuden a incorporarse en el campo laboral.

Se recuerda que el mandatario visitó el plantel el martes 13 de enero, acompañado del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, donde destacaron la importancia de la incorporación de la enseñanza de Moral, Cívica y Ética Ciudadana al currículo educativo dominicano.

Sobre la asignatura de Moral y Cívica

Maibeline Sánchez, maestra encargada de impartir Moral y Cívica en el Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez, aseguró que esta asignatura ha sido un punto importante para el desarrollo ético de los estudiantes, a fin de crear ciudadanos capaces y con valores dentro de la sociedad.

“Entonces, yo creo que la moral y cívica es demasiado importante para formarlos a ellos como personas, como entes sociales”, puntualizó Sánchez.

Se retomó en este año escolar

Esta asignatura se imparte una vez a la semana durante una hora, donde los estudiantes aprenden sobre sus deberes fundamentales, derechos, compromiso social y comportamientos correctos. Se implementó a inicios del año escolar 2025-2026, mediante la ordenanza 02-2025.

El Ministerio de Educación lanzó, además, en noviembre pasado el voluntariado juvenil Agentes al 100, creado para que los estudiantes pongan en práctica lo aprendido en la materia.