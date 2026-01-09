Centros educativos aseguran control del desayuno escolar

Con la llegada del segundo período del año escolar 2025-2026, los directores de varios centros educativos del Distrito Nacional, aseguraron que el insumo de desayuno ha llegado con regularidad a tres días del inicio de clases.

Durante un recorrido por los centros como el Liceo Juan Pablo Duarte, su director Victorino Germosén dijo que el pastel estableció un protocolo de entrega que se activa inmediatamente culmina el acto cívico, permitiendo el control con las raciones y asegurando que cada alumno reciba su alimento de manera organizada.

“A nuestros chicos les gusta el desayuno escolar, solo tenemos un tema para los muchachos, la leche no es tan atractiva a esa edad, pero ellos se la toman sin problema porque es UHT (Ultra High Temperature) el que no le gusta la leche o es intolerante le digo llévatela para que tu mami te haga una avena porque a ellos la que le gusta es la de chocolate”, expresó Germosén, mientras mostraba el almacén donde guardan las leches.

El centro recibe raciones de leche líquida todos los jueves. Aunque inicialmente los estudiantes presentaron resistencia a la leche blanca, Germosén aseguró que en la actualidad ya ese problema no se presenta.

Las cajas de leche las guardan en su almacén y cada jueves, a la llegada de una nueva ración, sacan las correspondientes a la semana pasada.

Antes de las vacaciones escolares despacharon los líquidos que mantenían para evitar problemas a la hora de su consumo.

Por otro lado, en la Escuela Básica República de Honduras, la distribución se organiza de forma alterna para diversificar el menú. En este plantel, la leche llega todos los jueves, mientras que el pan, galletas de avena y muffins se rotan durante la semana.

Los panes se reparten lunes y miércoles; las galletas, martes y jueves; mientras que los muffins solo los viernes, siendo este el preferido de los estudiantes.

“Gracias a Dios no hemos tenido problemas con el desayuno desde que están mandando la leche que no se daña porque a veces no se toman el líquido y se podría dañar”, dijo Anny Medrano, directora de la Honduras, asegurando que cuando se queda gran cantidad del desayuno estos dan a los estudiantes para evitar acumulación en el almacén.

desayuno llega desde el primer día de clases

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) parte del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) inició a proporcionar el desayuno escolar desde el miércoles 7 de enero, según directores de los centros visitados.

Ante la baja presencia de estudiantes el martes 6, INABIE, anunció que las relaciones se destruirían a partir del segundo día para garantizar los alimentos a los estudiantes asistentes a las aulas.

Según, datos propiciados por INABIE, el Programa de Alimentación Escolar implica una inversión diaria superior a los RD$190 millones, destinada a garantizar alimentación oportuna y de calidad en más de 7,000 centros educativos a nivel nacional, como parte de su misión institucional.