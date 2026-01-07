Las aulas estuvieron vacías ayer, pese a llamado de iniciar clases

Pese a los llamados al reingreso a clases del Ministerio de Educación (Minerd), los centros educativos tuvieron una baja presencia de estudiantes ayer martes 6 de enero y otras escuelas inician este miércoles 7.

Durante una visita ayer por el Liceo Juan Pablo Duarte, el director del platel, Victorino Germosén, aseguró que solo asistieron 5 estudiantes de 888 matriculados.

El director del centro, manifestó que, pese a los desacuerdos con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que pidió se reanuden las clases el miércoles 7, el liceo abrió sus puertas con todo su personal docente y administrativo.

“No es algo que se inventó de hoy para mañana, sino que desde que salió el calendario se dice que nosotros entramos el 6 de enero, pero debió revisarse el calendario previamente. Yo sé que hay un tema con el gremio y el Minerd, pero esas son cosas que debieron ponerse de acuerdo”, explicó Germosén.

Aseguró que con antelación hicieron varios llamados a los padres a través del Instagram del centro y los grupos de WhatsApp.

solo dos estudiantes

En la Escuela Básica República de Honduras asistieron 2 estudiantes de 587 matriculados. Mientras, en la Escuela Primaria República de Haití asistieron 19 alumnos y en el Centro Educativo Nivel Inicial y Primario Fátima Óscar Santana se reintegraron a las clases 60 de 445.

A pesar del llamado del Minerd, el Centro Educativo Salesiano Unidos 27 de Febrero, Escuela Madre Mazzarello, Instituto Tecnológico Salesiano (Itesa), Colegio Adventista Espaillat y el Politécnico Unión Panamericana reanudan la docencia hoy miércoles 7 de enero.

Los directivos de estos centros educativos salesianos aseguraron que, debido a la celebración del Día de los Santos Reyes, siendo esta una celebración católica, no imparten clases.

“Tenemos una reunión con todo el personal para organizar las instalaciones, están limpiando y mañana iniciamos la docencia, parte de que esta es una escuela católica, hoy es día de la epifanía del señor y entonces nosotros aunque el Ministerio haya cambiado el Día de los Santos Reyes, en la programación inicial”, dijo Paula Zuleika Sánchez, directora del Centro Educativo Salesiano Unidos 27 de Febrero.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que la provisión del desayuno y almuerzo escolar en los centros educativos públicos iniciará a partir del miércoles 7 de enero, debido a la baja asistencia de estudiantes el primer día de docencia.

Asimismo, recordó que el Programa de Alimentación Escolar implica una inversión diaria superior a los RD$190 millones, destinada a garantizar alimentación oportuna y de calidad en más de 7,000 centros educativos a nivel nacional, como parte de su misión institucional.

la adp sobre asistencia

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dijo ayer que la ausencia de estudiantes en las aulas se debe al primer anuncio del Ministerio de Educación (Minerd) que establecía que las clases se reanudan el miércoles 7 de enero.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, aseguró que el gremio se rige de acuerdo al calendario escolar, el cual señala en su página 39 que la docencia culminaba el viernes 19 de diciembre y se iniciaba el día 7, con la presencia de todo el personal docente y administrativo.

“Naturalmente, el estatuto habla de 10 días no laborables por el periodo de Navidad”, manifestó Hidalgo.

Además, que cuando padres recibieron los estudiantes, fueron notificados de la fecha de apertura a la docencia, por lo que atribuye a eso la ausencia de estudiantes en las aulas, pese a que el Minerd mantuvo que las clases iniciarían este martes 6.