Dan mantenimiento a centros escolares en operativo "Navidad en las Aulas 24/7"

El programa de intervención escolar "Navidad en las Aulas 24/7" mientras algunos planteles ya exhiben una renovación completa, otros apenas comienzan a lidiar con el deterioro acumulado.

Luego de un recorrido por varios planteles, el caso más exitoso se registra en la Escuela Básica Marañón I, en Santo Domingo Norte, donde las brigadas han logrado una cobertura total, interviniendo con éxito todas las áreas del recinto para garantizar un entorno óptimo en el regreso a clases.

Aleida García, coordinadora de la Escuela Básica Marañón I, explicó que dentro de los arreglos al centro educativo se encuentra la readecuación de las aulas, pisos pulidos, pintura de paredes, cambio de puertas y cerraduras. Así como la colocación de aires acondicionados en las oficinas y el salón de informática, nuevos abanicos, cambio de inodoros en los baños y colocación de cobertura para evitar goteras en el techo.

Además de una intervención total al área infantil con la colocación de pasto y readecuación de asientos en el patio.

Por otro lado, el Politécnico Manuel Aurelio Tavárez Justo, en Villa Mella, muestra señales claras de progreso, a pesar de que durante la visita de un equipo de LISTÍN DIARIO no se visualizó personal laborando en el lugar. Las instalaciones se encuentran notablemente en proceso de reparación, lo que evidencia que los trabajos han avanzado según el cronograma establecido, permitiendo que la estructura comience a mostrar una cara renovada.

Una situación de mayor contraste se vive en la Escuela Harás Nacionales. En este plantel se han avistado cúmulos de escombros que confirman el inicio de las labores de mantenimiento; sin embargo, al igual que en el plantel anterior, no se visualizaron obreros y el deterioro estético es notable.

Gran parte de la infraestructura, incluyendo ventanas, puertas, paredes y butacas, presenta señales de aún no ser reparada, aunque se viralizan pedazos de hierros, madera y cemento tirados en una parte del centro educativo.

Entre los planteles visitados en Villa Mella, Santo Domingo Norte, el Centro Educativo Otilio Polanco Soto fue el que mayor señal de no ser intervenido presenta; los vecinos aseguraron que, posteriormente al cierre de las clases, a la escuela no se han aproximado personal administrativo o trabajadores para brindar mantenimiento.

Las paredes y fachada principal presentan una preocupante acumulación de hongo verde, llegando incluso a cubrir las letras que identifican la institución, lo que evidencia la magnitud del trabajo de limpieza que aún queda por delante.

Según las denuncias de los propios vecinos de la comunidad, este plantel no ha recibido ningún tipo de atención por parte de las autoridades encargadas del programa.

A diferencia de los otros centros, en Otilio Polanco Soto no se han reportado intervenciones ni movimientos de mantenimiento, lo que ha generado malestar entre los residentes que esperaban ver mejoras en la escuela local durante este periodo de asueto.

La inversión y cobertura

Se recuerda que a inicios de diciembre 2025 el ingeniero Roberto Herrera aseguró que más de 250 centros educativos, al menos 1,800 aulas en todo el país, serán intervenidas para la realización de pisos, ventanas, pintura, electricidad y desperfectos en la infraestructura.

La inversión para estas reparaciones será de RD$300 millones.

Para estos trabajos se entregaron 50 camionetas que servirán para transportar los materiales de construcción para la reparación de las aulas en todo el país.