Cerca de 700 directores participaron en el "Quinto Congreso Internacional sobre Gestión Educativa"

Al menos 700 directores de centros educativos de las 18 regionales de Educación y de los 122 distritos educativos, junto con las principales autoridades educativas del país, participaron en la quinta edición del Congreso Internacional de la Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos de la República Dominicana (Asonadedi-RD).

La actividad estuvo encabezada por el gremio de Asonadedi y el Ministerio de Educación (Minerd) y se desarrolló bajo el lema: “Liderazgo Educativo Innovador para un Futuro Sostenible” y se desarrolló del 15 al 17 de diciembre con la participación de conferencias nacionales e internacionales.

En esta se abordaron temas relacionados con la gestión educativa, la innovación, el liderazgo y la sostenibilidad de las escuelas, según detalla el gremio a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, explican que en la jornada sobre Gestión Educativa se expusieron 13 conferencias nacionales e internacionales, 2 paneles y 5 talleres.

Los paneles abordaron los temas: “Gestión del talento humano para la sostenibilidad educativa: desafíos y estrategias desde el Minerd” y “El director como pilar de la inclusión y apoyo a niños, niñas y adolescentes de la educación dominicana”.

Los talleres abordaron temáticas como Investigación aplicada a la gestión; Finanzas personales y presupuesto inteligente para los docentes; Bilingüismo para un futuro sostenible; Gestión emocional y toma de decisiones, competencias clave para el liderazgo educativo sostenible; y Gestión educativa y aula compensatoria.

El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps García, estuvo representado por el doctor Oscar Amargós, viceministro de Educación de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, quien destacó la importancia de la gestión eficaz para asegurar un manejo sostenible, adaptar al cambio climático y gestionar riesgos, integrando enfoques de derechos humanos y género, a través de la investigación, evaluación y participación ciudadana.

Asonadedi, dentro de las conferencias dictadas durante las jornadas educativas, destaca la participación del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en la ponencia: “Presentación de Logros: Acuerdo de cooperación Defensor del Pueblo–Asonadedi.

También resaltaron la intervención de Darian Vargas con la conferencia “El futuro que nos espera” y Gabriel Jaime Arango, del Centro de Innovación del Maestro (MOVA) Colombia, con “La educación como herramienta para transformar nuestro entorno en una sociedad sostenible”.

Por otro lado, la conferencista internacional Claudia Albornoz habló sobre “Liderazgo Emocional: El Poder del director en la Gestión Educativa”; y Lesly De León, directora de Reconocimiento a la Excelencia y Mejora Continua del MAP, junto a Andrea Suero, directora de Cometas de Esperanza, “Impacto del Prece en la sostenibilidad de los Centros Educativos”; Bismar Galán, director de Posgrado y Educación Permanente del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu): “Directores que trascienden: liderazgo, innovación y sostenibilidad para tiempos desafiantes”.

Mientras que Elvira Alexandra de La Cruz, Directora Nivel Inicial Minerd, “Liderazgo situacional: una mirada sostenible para equipos educativos desde el nivel inicial”.

El exministro de Educación, doctor Ángel Hernández, dictó la conferencia: “El aprendizaje como eje misional de la gestión educativa sostenible”; William Rosario, director de Descentralización, “Los órganos de participación como motor del cambio: comunidad, liderazgo y corresponsabilidad”; y Radhamés Mejía, director de Investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), “Resultados y Desafíos de las Pruebas Nacionales: Informe Minerd”.

El presidente de Quality Forum, Rodrigo Vera Jaimes, dictó la conferencia: “Competencias blandas: bases de liderazgo para centros educativos sostenibles” y Eddy Chávez, director Regional 15, “Gestión que transforma: construyendo escuelas sostenibles hoy y para el futuro”, entre otros.

En el cierre del congreso, el primer vicepresidente, Carlos Manuel Francisco, hizo un recuento de todas las conferencias, talleres y paneles realizados y exhortó a llevar a la práctica todo lo aprendido aplicándolo en la escuela, que es el verdadero taller donde se construye el aprendizaje, reseña el comunicado de Asonadedi.