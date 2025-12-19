La ADP y Colectivo rechazan fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) reiteró este jueves su rechazo al proyecto de ley que busca fusionar el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), tras considerar que su único propósito es reducir la inversión pública en educación.

El profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, dijo que lo mejor para la educación es aumentar la inversión y mejorar la calidad del gasto, no crear una unión de instituciones.

Hidalgo señaló que el gremio ha realizado encuentros con organizaciones sociales, sindicales y educativas para acordar un plan de lucha con el propósito de que se detenga el objetivo del Gobierno de fusionar el Minerd y Mescyt.

Dijo que organizaciones como la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd), la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted), están preocupados por el proyecto de ley debido a que lo califican como un atentado contra la conquista del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación preuniversitaria.

“Nosotros nos oponemos a ese proyecto de ley y vamos a hacer una importante reunión para hacer un plan de lucha que evite en las calles que esto se materialice”, expresó el presidente de la ADP mediante un comunicado.

Recordó que, en enero pasado, realizaron un encuentro nacional por la defensa de la educación pública, con el soporte fundamental de académicos y organismos especializados, en el que se estableció como principal conclusión que la pretendida fusión carece de fundamentos sólidos, de análisis de factibilidad, estudios, racionalidad, economía, eficiencia establecidos en la Ley Orgánica de Administración Pública 247-12.

El representante del gremio educativo dijo que solicitó al presidente Luis Abinader no introducir al Congreso Nacional el proyecto de ley de fusión y propuso abrir un espacio de diálogo con los distintos sectores de la sociedad para determinar estrategias que refuercen el sistema educativo sin necesidad de unir los ministerios.

“La propuesta de fusión Minerd y Mescyt es un invento, que no está sustentada en ningún estudio o diagnóstico, que muestre la necesidad y viabilidad del mismo”, afirmó.

Hidalgo aseguró que, de materializarse este despropósito, causaría daños severos a los procesos que están desarrollando ambos ministerios, haciendo mucho más compleja la implementación de las acciones de recuperación, necesarias para avanzar hacia una gestión educativa más eficiente.

“El proyecto carece de mecanismos claros para mejorar la calidad educativa o garantizar una educación integral y de alto nivel. Tampoco ofrece garantías de que la educación superior recibirá los recursos necesarios dentro del esquema presupuestario planteado”, agregó.

El gremio aseguró que se mantendrá firme a su defensa de la educación pública y superior de calidad, así como a la lucha por mejorar los programas educativos existentes y la creación de otros.

Una burla al pueblo dominicano

Mientras el presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, Juan Valdez, dice que la fusión del Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) es una burla para el pueblo dominicano y un salto al 4% de los fondos del Producto Interno Bruto (PIB).

Valdez aseguró que la fusión de los ministerios se estima bajo estudios realizados por rectorías universitarias, sin representantes del nivel educativo básico y sin evaluaciones concretas que determinen la necesidad de un trabajo en conjunto.

“El problema con el proyecto de ley es que viola los principios fundamentales de la ley orgánica de Administración Pública. Para usted poder fusionar dos instituciones públicas, tiene que cumplir con principios como los de la racionalidad, eficiencia e investigación”, estimó al referirse a los puntos que establece el proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional para efectuar la fusión de los ministerios.

Destacó que la Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12, requiere que se sustente en estudios e investigaciones la factibilidad de una fusión de instituciones del Estado.

Según las declaraciones de Valdez, el documento realizado por la Comisión Especial para la Fusión de Ministerios data de octubre del 2024 y establece que, luego de ser estimados los ministerios sobre su unión, darán a conocer los estudios realizados para evidenciar la importancia y beneficios de que estos sean uno. Sin embargo, a más de un año, estos datos no se han relevado.

“El fin de la fusión es mejorar la calidad de la educación mediante la alineación de todos los niveles educativos”, cita el comunicado enviado a los gremios educativos.

Uno de los puntos redactados en el proyecto de ley que rechaza Valdez es la modificación del artículo 197 de la Ley General de Educación 66-97; este cambio efectuaría que ambos ministerios utilicen el 4% del PIB para cubrir sus necesidades educativas.

“Ni la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, ni el Pacto Nacional por la Educación, ni la Ley 41-08 de Función Pública establecen la fusión del Minerd y el Mescyt como condición para mejorar la educación dominicana”, aseguró que no existe base científica, técnica, normativa ni procedimental que justifique la integración de ambos ministerios.

El presidente del colectivo reiteró que la propuesta legislativa persigue redirigir recursos asignados a la educación pública preuniversitaria hacia la educación superior, aun cuando el presupuesto escolar no ha logrado cubrir las necesidades básicas de los centros educativos. Por ello, calificó la iniciativa como un intento de desfinanciamiento estructural del sistema de educación pública escolar.

ADRU hace llamado para diálogo sobre propuesta de fusionar ministerios de Educación y Mescyt Lea también

Sobre lo que establece la propuesta

El jueves 11 de este mes fue llevado al Congreso Nacional el proyecto de fusión de los ministerios con la reforma “Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública”.

“El proyecto establece que el Ministerio de Educación asumirá la rectoría del sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, respetando la autonomía universitaria. La propuesta busca modernizar la estructura administrativa del sector, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de los recursos públicos”, cita un documento de prensa sobre esta fusión.

Entre las principales novedades están: La supresión del Mescyt, transfiriéndose al Ministerio de Educación todas sus funciones, atribuciones y competencias.

La creación del Consejo Consultivo de Educación, un órgano de carácter consultivo encargado de acompañar al Minerd en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas educativas.

Sumado a esto, la actualización de la estructura orgánica del Ministerio de Educación, consolidando viceministerios y funciones orientadas a servicios operativos, gestión territorial, fortalecimiento del sector educativo, educación superior y aseguramiento de la calidad.

Las medidas para fusionar estos ministerios van desde la adecuación de presupuesto, nuevas normativas, reubicación de personal y transferencia de activos.

Esta fusión ha sido rechazada por algunos sectores sociales y educativos, incluyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Sin embargo, el proyecto establece que se respetará la autonomía universitaria.