Mescyt proyecta atraer 20 mil estudiantes extranjeros

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) presentó su plan de Dirección de Movilidad de Profesores, Estudiantes e Investigadores, para dar a conocer los logros en materia de internacionalización que ha alcanzado la institución con sus diferentes programas académicos.

Para el 2028, el Mescyt proyecta alcanzar los 20,000 estudiantes extranjeros realizando sus estudios en República Dominicana.

La viceministra de Relaciones Internacionales del Mescyt, Paula Disla, dijo que el proyecto con el lema “Perspectivas 2026 de la Internacionalización: Una mirada integral desde la movilidad y los convenios", se centra en la movilidad internacional que le ha dado el ministerio a las carreras impartidas en República Dominicana, posicionando la educación del país entre los más activos.

“La República Dominicana es un destino académico que consiste en captar estudiantes extranjeros para el país", señaló Disla, durante la actividad realizada en el Hotel Radisson.

la medicina

Entre las carreras llamativas para estudiantes del extranjero se encuentra la medicina, que según Disla, ya se ha creado una comparativa con Estados Unidos.

Con el apoyo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el ministerio ofrece propuestas de estudio en las artes, cine y música.

"En materia de técnico superior, lo relacionado con la aviación y la tecnología, con lo que ofrecen básicamente el ITLA (Instituto Tecnológico de las Américas) y el Instituto Técnico Superior Comunitario”, explicó.

Durante su intervención, la funcionaria subrayó que la internacionalización permite “trascender fronteras, acceder a nuevos conocimientos y experiencias, y transferir competencias clave al país”, contribuyendo al desarrollo académico, científico y tecnológico de la República Dominicana.

Indicó que, desde el Viceministerio de Relaciones Internacionales, se ha logrado una articulación efectiva entre internacionalización, movilidad y cooperación, generando una corriente bidireccional de conocimiento, en la que no solo estudiantes y académicos dominicanos se forman en el exterior, sino que también las experiencias desarrolladas en las instituciones de educación superior (IES) del país son valoradas y compartidas a nivel internacional.

Resaltó que estos esfuerzos han permitido una mayor inserción de competencias especializadas en el país, a través de programas de becas, intercambios académicos y proyectos conjuntos canalizados por las direcciones de Movilidad Académica y Acuerdos y Convenios, con el apoyo de las áreas de Cooperación, Becas Internacionales y Planificación.

Proyectos investigación

La viceministra de Relaciones Internacionales aseguró que en el 2025 el Ministerio de Educación Superior ha sido constante con los proyectos de investigación, ampliando la cobertura financiera del programa Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt).

Para el 2025, los Fondocyt contaron con un presupuesto de más de RD$300 millones para financiar proyectos de investigación.

Destacó que, en cuanto a trabajos de investigación, el medioambiente y el cambio climático han sido los centros de interés internacional, debido a temas relacionados con el sargazo en las playas y cómo esto puede ser transformado a favor de la sostenibilidad.