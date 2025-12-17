UCSD anuncia apertura de una nueva extensión en Santo Domingo Norte

La Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) anunció la aprobación oficial de su primera extensión universitaria en Santo Domingo Norte, específicamente en Sabana Perdida, tras completar los trámites ante el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

La información fue ofrecida por el rector de la institución, José Luis de la Cruz, quien destacó que esta iniciativa marca un hito en los 43 años de historia de la casa de altos estudios y refuerza su compromiso social con el acceso a la educación superior.

La nueva extensión estará ubicada en las instalaciones del Instituto Politécnico “El Ave María”, de la Congregación de las Aves Marianas, próximo a la segunda parada del Teleférico, lo que facilitará el acceso a los estudiantes de esta zona que, hasta ahora, no contaba con presencia universitaria.

De igual manera, resaltó la ventaja de su proximidad a la estación, lo que facilitará el transporte a la comunidad estudiantil.

Las operaciones académicas iniciarán a partir del mes de enero, y ya se encuentran en funcionamiento las oficinas administrativas para orientación e información a los estudiantes interesados.

Asimismo, de la Cruz subrayó que con esta iniciativa, la UCSD reafirma su compromiso de acercar la educación de prestigio y calidad a la población, ofreciendo incluso horarios flexibles para sus estudiantes.

Oferta académica

Durante el encuentro con la prensa, la UCSD también presentó seis nuevas maestrías que se integran a su oferta académica, entre ellas: Dirección Comercial, Inteligencia de Negocios, Educación Sexual Integral en Valores, Endodoncia Clínica Avanzada, Psicología Perinatal y Didáctica Aplicada a las Matemáticas.

Asimismo, se anunció la apertura de un doctorado en Educación con mención en Planificación y Gestión Educativa, además de un postdoctorado en Planificación Estratégica del Sistema Educativo, siendo este último el primero de su tipo en el país.

El rector explicó que la apertura de carreras en la extensión se realizará de manera gradual, conforme se complete el quórum necesario de estudiantes, y que la totalidad de los programas que se imparten en el recinto central podrán extenderse progresivamente a esta nueva sede.

La UCSD cuenta con una matrícula aproximada de 4,200 estudiantes entre grado y posgrado, cifra que asciende a unos 8,500 si se incluyen especializaciones, sin contar diplomados y programas de formación de corta duración.

Al referirse a la posible fusión entre el Ministerio de Educación y el Mescyt, el rector indicó que la universidad respalda la posición de la Asociación Dominicana de Universidades (ADRU), la cual solicita un diálogo amplio y profundo antes de emitir una postura definitiva sobre el tema, considerando la complejidad del sistema educativo nacional.