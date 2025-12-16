Gobierno lanza convocatoria Fondocyt para impulsar la ciencia, tecnología y desarrollo sostenible

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) ha anunciado la apertura oficial de la Convocatoria del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt 2025-2026), dirigida a la comunidad científica, académica y tecnológica del país .

El ministro Franklin García Fermín destacó la importancia estratégica de la iniciativa, asegurando que con esta nueva convocatoria del Fondocyt reafirma su compromiso con la ciencia, la innovación y el conocimiento como pilares del desarrollo sostenible, la productividad y la mejora de la calidad de vida de nuestra población.

Además, el ministro informó que se dispondrá de fondos para más de 70 proyectos de investigación con una inversión que sobrepasa los RD$450 millones.

García Fermín subrayó que el financiamiento se alinea con las prioridades nacionales, orientándose hacia investigaciones que aporten soluciones en áreas clave como la transición verde, la transformación digital, la salud pública, la seguridad y la modernización del Estado.

“Queremos proyectos que impacten directamente a la sociedad dominicana, que se desarrollen en redes de colaboración y que fortalezcan las capacidades de investigación en todo el territorio nacional”, señaló durante una rueda de prensa en la sede del Mescyt.

La convocatoria reconoce el rol estratégico de las tecnologías habilitadoras, como la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la microelectrónica, en coherencia con la Agenda Digital 2030.

"No seamos simples ensambladores, sino que seamos un país capaz de producir esa alta tecnología", dijo.

El ministro resaltó que este programa cuenta con más de 2,038 investigadores en un aumento significativo desde 2020.

La convocatoria financiará proyectos científicos e innovadores en áreas prioritarias para el desarrollo sostenible y la competitividad del país.

En esta edición, se financiarán proyectos de ciencias básicas y aplicadas con montos de hasta RD$12,000,000, iniciativas orientadas a la ciencia ciudadana y el impacto territorial con financiamiento de hasta RD$10,000,000, y propuestas de ciencias sociales, humanísticas y artes con un tope de RD$4,000,000.

La convocatoria estará abierta desde este martes 16 de diciembre hasta el martes 31 de marzo de 2026, a las 11:59 de la noche, momento en que la plataforma se cerrará automáticamente.