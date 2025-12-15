Abinader inaugura liceo en Elías Piña

El Liceo Experimental UASD Elías Piña abrió sus puertas ayer en la comunidad de Comendador, en esta provincia fronteriza, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, haciendo realidad el compromiso del Gobierno con un sistema educativo accesible para todas las comunidades.

Tras 12 años paralizado, el nuevo plantel educativo podrá recibir hasta 840 alumnos, formándolos en los niveles básico, medio y universitario, permitiendo elevar el número de profesionales que se integran al mercado laboral de manera formal, contribuyendo al fortalecimiento del tren productivo.

Allí, se fomentará también el pensamiento crítico, la disciplina académica y la vocación de servicio.

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán, señaló que con esta entrega, la presente gestión de gobierno pasa, de un solo liceo experimental, a un total de 17, facilitando la continuidad de los estudios para todos los alumnos y acortando el tiempo de preparación universitaria, al poder iniciar este nivel directamente con materias propias de la carrera a cursar.

Asimismo, consideró que este centro es fruto de la visión del presidente Abinader de impulsar el desarrollo en la zona fronteriza, proporcionando oportunidades, progreso y equidad, con una formación académica de calidad, gracias al trabajo decidido entre la UASD y el Ministerio de Educación.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, agregó que “el progreso debe llegar a todos, sin excepciones” y recordó que “la educación es la herramienta más poderosa para la transformación de las realidades y sostener el desarrollo de una nación”.

una carretera

El presidente Abinader inauguró ayer la reconstruida carretera El Cercado – Juan Santiago – Hondo Valle, una obra largamente esperada por más de 30 años por comunidades de la frontera sur que durante décadas enfrentaron aislamiento y precariedad vial.

La vía representa un avance en conectividad, movilidad y calidad de vida para más de 45,000 habitantes de esta zona estratégica del país.

Durante el acto, el mandatario destacó que la obra responde a la visión de desarrollo integral del sur y de la frontera, al impulsar la producción agrícola, el turismo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.