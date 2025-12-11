Educación inicia diálogo ante aumento de demanda de aulas

La falta de aulas y las acciones del gobierno para superar esa situación, salieron a relucir en la Mesa de Diálogo organizada por el Ministerio de Educacion, a fin de alcanzar la meta del presidente Luis Abinader de inscribir en las escuelas al término de su mandato 450, 000 estudiantes de 3 a 5 años de edad.

El evento realizado en las instalaciones de la Regional 18 de Educación, en este municipio, se buscaba lograr nuevos espacios para alojar al estudiantado.

Elsa Méndez, coordinadora del Departamento de Aseguramiento al Servicio de Educación Inicial del Minerd dijo que “con la ayuda de ustedes logramos 383, 400 niños, hasta la fecha, de 3 a 5 años en el sistema educativo. Como llegamos antes del 28 casi a esa meta se nos aumentó 50 mil más”.

Méndez consideró que si se logra que los padres tengan espacios a donde llevar sus infantes, sobre todo las mujeres, podrán insertarse al sistema laboral, lo que dinamiza la econimia dominicana.

Mientras la directora regional de Educación, Virginia Encarnación, ponderó la importancia de la Mesa de Diálogo con los diversos sectores que pueden aportar al fortalecimiento del sector educativo en las provincias Indepedencia y Bahoruco.

"Queremos sensibilizar a todas las autoridades para que nos apoyen con lo que tiene que ver con los espacios para albergar nuestros niños y niñas" dijo Encarnación.

Meta ante incremento demanda aulas

Los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), presentes en la actividad, ponderaron la iniciativa y aseguraron haberla promovido, empero, advirtieron que la misma incrementa la demanda de aulas.

"Al incluirlos, si antes la necesidad era una aula ahora se convierte en 4, pero, tenemoss que trabajar de una manera consona para decir que es la socoedad que nos necesita y para eso estamos, para darle a la sociedad" dijo el presidente de la ADP, en el municipio de Galván, Wander Cuevas.

De su lado, la Ingeniera Clarivel Adames, de la Dirección de Infraestructura Escolar, dijo que se agilizan los prpcesos de cimstruccion de unas 17 aulas en la regional y estableció que, en algunos casos, los espacios han resultado pequeños para las obras o no se han idenificado los terrenos, algo que retraza los proyectos.

Justamente, la Mesa del Diálogo es para buscar solución a esos inconvenientes para garantizar que los estudiantes cuenten con espacios adecuados para recibir el pan de la enseñanza.

Participaron en la Mesa de Diálogo Regional, representantes de las gobernaciones, de legisladores, alcaldías; instituciones no gubernamentales y de las organizaciones del sector educativo.