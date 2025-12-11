Colectivo ciudadano revela más de medio millón de niños está fuera del sistema escolar

El Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, presidido por el profesor Juan Valdez, advierte que el Anuario de Estadísticas Educativas Oficiales del Ministerio de Educación evidencia que en 2025, los acuerdos de política educativa y la asignación de recursos no han logrado revertir los problemas estructurales que cada año limitan la asistencia y el rendimiento de millones de estudiantes.

Según el informe realizado por Valdez, más de medio millón de niños del nivel inicial permanecen fuera del sistema educativo en el año escolar 2024-2025.

En cuanto a la cobertura escolar del nivel primario y secundario, se registró una disminución de un 2%. Determinando que en 2025, el 3% de los niños del nivel inicial de 3 a 5 años se quedan fuera de la escuela y más del 60% de los niños de 1 a 2 años no tienen cobertura escolar.

Esta tasa de cobertura se mide en 2019-2020: el nivel inicial de 3 a 5 años con un 57.1%, primaria 94.9% y secundario 72.1%. Mientras, en 2024-2025, el nivel inicial se encontraba en un 61.3%, primario 92.8% y secundario 71.6%.

Esto deja una diferencia de 2.1% de disminución de cobertura en el nivel primario y nivel secundario, 0.5%.

La tasa de asistencia de 2019-2020 en los niños de 6 a 11 años es de un 96.2%, para los de 5 años 97.1% y para los de 12 a 17 años 87.1%. Mientras, en 2024-2025, para los niños de 6 a 11 años, la asistencia se sitúa en un 93.7%; los de 5 años, 92.6%; y los de 12 a 17 años, 85.4%.

En cuanto a la deficiencia en estos periodos, el documento determina que el 2.5% de los niños de 6 a 11 años, en los de 5 años 4.5% y los de 12 a 17 años 1.7%.

Cupos en las escuelas

Este déficit se traduce en que más de 300 mil niños de 1 a 5 años no tienen cobertura, y solo 392,892 de más de medio millón de niños en edad inicial están matriculados.

La deserción también se refleja en la matrícula total: las escuelas públicas han perdido 43,686 estudiantes en el período, pasando de 2,105,747 en 2019-2020 a 2,062,061 en el año escolar 2025-2026.

Caída de la asistencia

A la disminución de la cobertura se suma un preocupante descenso en la tasa de asistencia en todas las franjas de edad.

La asistencia para niños de 6 a 11 años cayó de 96.2% a 93.7%, con una baja de 2.5%, mientras que en los niños de 5 años la disminución fue la más dramática, pasando de 97.1% a 92.6%, un descenso de 4.5%. La tasa de asistencia para los adolescentes de 12 a 17 años también se redujo, de 87.1% a 85.4%, una diferencia de 1.7%.

Déficit de aulas y baja ejecución presupuestaria

El informe subraya que la infraestructura está en crisis. Existe un déficit de 5,960 aulas en las escuelas públicas, lo que es la causa directa de la sobrepoblación escolar y la exclusión de cientos de miles de niños.

Valdez, en el informe muestra una subejecución presupuestaria. A solo cuatro semanas de finalizar el año 2025, el 50% del presupuesto para la construcción y reparación de escuelas no se ha ejecutado.

En términos económicos, el presupuesto del 4% para la educación muestra una subejecución de más de RD$ 24,300 millones de pesos, equivalente a un 7.9%, con la ejecución presupuestaria total situándose en apenas el 83.8%.

Crisis de rendimiento y aumento de reprobación

El rendimiento académico también está en declive, con una ampliación notoria de la brecha entre el sector público y el privado.

La tasa de reprobación y abandono de la escuela se ha disparado, pasando de 1.41% en 2019-2020 a 4.74% en 2024-2025.

En las Pruebas Nacionales, el promedio de calificación de los estudiantes del sector público ha disminuido progresivamente durante los últimos cinco años, cayendo 1.35 puntos, de 59 puntos en 2022 a 57.65 en 2025.