Protestan por cierre de escuela en Cienfuegos

“Si no resuelven, que se vayan”, “con la lucha del pueblo nadie se mete”, fueron las frases que utilizaron padres y maestros de Cienfuegos, provincia Santiago, quienes protagonizaron ayer una huelga, exigiendo la reapertura del centro educativo Rafaela Jiminian de la Cruz.

El plantel educativo permanece cerrado desde el 22 de mayo del presente año, por presentar deterioros en las instalaciones, el cual permanecería inhabilitado por un período corto de tiempo, ya que las autoridades habían asegurado que la situación se solucionaría en un mes. Sin embargo, aún a la fecha no se ha resuelto.

En una protesta pacífica el 11 de noviembre con la Sociedad de Padres y la Asociación Dominicana de Maestros (ADP), en el centro educativo, el presidente de la ADP, José Alberto Reyes, informó que el 7 de octubre los visitó una comisión de ingenieros del Ministerio de Educación, quienes comunicaron que les dieran un plazo de 15 días para elaborar planos y hacer ajustes del lugar para iniciar los trabajos, lo que no sucedió.

De igual modo, los padres expresaron en aquella ocasión su preocupación e inconformidad con la situación ya que han tenido que trasladar a sus hijos a escuelas que no consideran seguras, además de que el costo de los viajes a aumentado.

Por lo mismo, de acuerdo a estos sucesos anteriores los padres y maestros decidieron lazarse a las calles realizado una marcha con carteles exigiendo que les devuelvan su centro, “no queremos casa ajena, queremos nuestra escuela”.