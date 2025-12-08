El politécnico Santa Ana de Gualey gradúa 115 estudiantes

El Politécnico Santa Ana del sector Gualey celebró su XXXII Graduación de Bachilleres Técnicos y en Artes, en un acto realizado en la Iglesia Santa Ana.

En la misma 115 jóvenes recibieron sus títulos como Técnicos, pertenecientes a la Promoción DAIONEX 2025, cuyo nombre representa el ideal de que “Dios nos guía a ser jóvenes auténticos, íntegros y optimistas, nacidos para el éxito.”

Los graduandos son en las áreas de procesos gráficos, instalaciones eléctricas, gestión administrativa y tributaria, desarrollo y administración de aplicaciones informáticas, música, artes visuales y refrigeración y acondicionamiento de aire.

Una marcha de orgullo estudiantil por toda la cuadra escolar señalizó el logro tanto de familiares como de graduandos por el título técnico que les será otorgado.

“Estoy orgullosa porque hoy se gradúan dos sobrinos ejemplares de la familia”, dijo Nuris Hernández, tía de dos graduandos.

Los jóvenes graduandos provienen de sectores carenciados del Distrito Nacional, básicamente de Gualey, La Ciénega, Ensanche Espaillat, 24 de Abril, Simón Bolivar, Las Cañitas, 27 de Febrero, Agua Dulce, Loma del Chivo y Ensanche Luperón.

El acto inició en la capilla Santa Ana con una pieza musical de la banda escolar dirigida por la maestra Nancy Segura y los estudiantes de mérito Ángel Luis Soto y Dohelis Merlín, de los técnicos gestión administrativa y artes visuales, que ingresaron a la capilla abanderados.

El Padre Miguel Amarante de Jesús dio una reflexión bíblica, bendijo y felicitó a los jóvenes que ahora se enfrentan al inicio de la vida adulta con la universidad.

“Este es el reino de Dios, cuando un joven se gradúa, cuando una familia crece; espero puedan dar gratis lo que gratis han recibido educando a los demás”, dijo el reverendo.La directora Altagraciana Ofelia Pérez tuvo a su cargo el discurso de bienvenida.