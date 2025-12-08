Decano de INTEC: Muy pronto todo será Inteligencia Artificial

El debate sobre la Inteligencia Artificial (IA) se encuentra polarizado entre la confianza cautelosa y el miedo apocalíptico, según el profesor Renato González, jefe de la maestría de IA en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

El maestro, estudioso del alcance de la IA y sus efectos sobre todos los medios de producción, y figura consultada frecuentemente por medios nacionales para orientaciones tecnológicas, desestimó el pesimismo generalizado y ofreció un panorama optimista, aunque exigente, sobre el impacto de la IA.

Consultado en la Mesa de Podcast del Programa “Entre Periodistas”, producido por Miguel Franjul y Wendy Santana de Franjul, sobre lo que representa la inteligencia artificial actualmente, González respondió que es una especie de irrupción en el ser humano, que lo saca de su estado natural para llevarlo a un mundo mágico desconocido al que le teme demasiado.

“Choque del futuro”, como lo define el escritor y sociólogo estadounidense Alvin Toffler, es como también lo visualiza el destacado profesor de Intec e investigador de los temas relacionados con las últimas tecnologías.

No obstante, pronostica que este miedo se disipará a medida que la tecnología se integre en la vida cotidiana. “Ya se utiliza IA en aplicaciones de navegación como Waze, asistentes de voz como Siri y Alexa, y en electrodomésticos inteligentes”, puntualizó.

La principal exigencia de esta nueva era, según González, es un proceso de reeducación profesional, mientras que la clave del éxito residirá en la capacidad de los profesionales para utilizar estas tecnologías, lo que implica aprender un nuevo lenguaje para comunicarse con la máquina.

“Uno de los efectos más inmediatos y positivos de la IA será un aumento drástico de la productividad. Tareas que antes requerían diez horas podrían completarse en 20 minutos”, dijo.

González reconoció el riesgo de una reducción de puestos de trabajo en una primera instancia. Este fenómeno, ya sentido en el mercado laboral, debe ser abordado por gobiernos y organizaciones, poniendo como solución la creación de nuevas áreas de trabajo.

Los proyectos del Intec

Sobre el INTEC, explicó que está inmerso en proyectos de investigación multidisciplinarios que ejemplifican el potencial de la IA, incluyendo aplicaciones industriales enfocadas en manufactura y cadena de suministro, así como temas ambientales para la gestión del sargazo, y el diagnóstico de la mente.

Este último es un proyecto coordinado por González para medir las capacidades intelectivas de las personas y el nivel de esfuerzo mental requerido para tareas, buscando una posible sustitución del tradicional test de coeficiente intelectual (IQ).

El equipo está compuesto por expertos en biotecnología, mecatrónica, ciencia cognitiva e ingeniería.