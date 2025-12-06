Colegio cierra de forma anticipada en medio de tensiones por muerte de Stephora

El Colegio Leonardo Da Vinci convocó este viernes a una asamblea de padres donde, de acuerdo con un comunicado, se acordó el cierre anticipado de sus actividades docentes, una decisión que llega en medio de un ambiente de tensión y múltiples cuestionamientos tras la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ocurrida durante una excursión del centro educativo el pasado 14 de noviembre.

La institución explicó a las familias que adelantará en cuatro días el final del período escolar, argumentando “razones de tranquilidad de las familias” y señalando que la decisión fue tomada en consenso con la asociación de padres del Colegio Da Vinci (APADAVI). Asimismo, informó que la entrega de notas fue movida, mientras que las clases se reanudarán en enero, conforme al calendario oficial.

El aviso fue divulgado a través de una nota informativa dirigida a los padres del centro.

Movimiento inusual en el plantel

Horas antes del anuncio, se registró un movimiento inusual en los alrededores del colegio, ubicado en la carretera Don Pedro, donde dos patrullas y al menos tres agentes policiales permanecían frente al recinto.

Además, los periodistas pudieron observar una asistencia masiva, donde los padres acudieron al plantel tras una convocatoria urgente para una reunión en la que, según informaciones preliminares, se reunieron con los abogados del colegio para explicar el proceso de investigaciones que se están llevando a cabo luego de la muerte de Stephora.

Tres semanas después, sin explicaciones oficiales

El cierre anticipado se produce mientras continúan las interrogantes por la muerte de Stephora, quien, según el contrato del paseo, participaba en una actividad para 87 personas en la Hacienda Los Caballos, incluida la presencia de tres docentes.

A 21 días del hecho, ni el Ministerio Público ni las autoridades escolares han ofrecido una versión detallada de lo ocurrido ni han explicado el protocolo aplicado durante la excursión.

Tampoco han informado sobre el manejo de las pertenencias de la niña ni el resguardo de las evidencias del caso.

Padres en incertidumbre

La muerte de Stephora ha generado preocupación entre la comunidad educativa y la población general, que pide al Ministerio Público y al Ministerio de Educación una respuesta oficial.