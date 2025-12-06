ADRU juramenta a su nueva directiva y presenta planes para fortalecer educación universitaria

La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) juramentó ayer a su nueva Junta Directiva para el periodo 2025–2027, en el marco del encuentro navideño de la entidad.

La ceremonia sirvió, además, para presentar los principales avances logrados en la gestión 2023–2025 y dar a conocer las prioridades estratégicas que guiarán el trabajo institucional en los próximos años.

La nueva Junta Directiva está integrada por el reverendo Isaac García de la Cruz, presidente; Altagracia Núñez Batista, vicepresidenta; Rafael Ramón Teijeiro Ruiz, secretario; Ramón Sosa, tesorero, y Erik Pérez Vega, vocal.

El presidente entrante presentó en el acto los pilares que orientarán la nueva etapa de la ADRU, destacando el fortalecimiento de la incidencia en políticas públicas y la continuidad institucional.

Además, la articulación estratégica entre las universidades y el compromiso con el desarrollo regional, la investigación, la innovación científica y la atención a los desafíos sociales, económicos y ambientales del país.

“Esta nueva Junta Directiva asume con transparencia, ética y esperanza la responsabilidad de fortalecer a cada universidad y, con ello, a todo el sistema de educación superior”, afirmó García de la Cruz.

Consideró que las universidades dominicanas no pueden estar de espaldas a los desafíos del país, ya que su misión es responder con pensamiento crítico, investigación rigurosa y compromiso social.

Durante la ceremonia, la presidenta saliente Odile Camilo Vincent, rindió cuentas correspondiente al periodo 2023–2025 y destacó los avances institucionales alcanzados, el fortalecimiento del posicionamiento de la ADRU en espacios de diálogo nacional y los aportes realizados a la formulación de políticas públicas orientadas a la mejora continua del sistema de educación superior. “Hoy tenemos una ADRU más fuerte, más visible, más cohesionada y con una voz técnica ampliamente reconocida”, señaló.

Camilo también citó el papel esencial de la academia en un contexto global marcado por la incertidumbre, el debilitamiento de la cooperación internacional y el avance de la desinformación. “Apoyar la ciencia no es pues un anhelo académico: es una estrategia probada de desarrollo. La historia demuestra que no hay atajos”, afirmó.

La ADRU indicó que continuará trabajando junto al Estado, organismos internacionales y el sector privado para movilizar recursos, promover la cooperación interuniversitaria y fortalecer la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación superior dominicana.