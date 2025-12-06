Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Educación

ADRU juramenta a su nueva directiva y presenta planes para fortalecer educación universitaria

La entidad considera que “las universidades han de ser un faro de luz; están llamadas a liderar una revolución silenciosa: la de la lectura crítica, la conversación serena y la búsqueda rigurosa de la verdad”.

Directivos de la ADRU durante el acto de juramentación.

Directivos de la ADRU durante el acto de juramentación.EXTERNA

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINIGO, RD

La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) juramentó ayer a su nueva Junta Directiva para el periodo 2025–2027, en el marco del encuentro navideño de la entidad.

La ceremonia sirvió, además, para presentar los principales avances logrados en la gestión 2023–2025 y dar a conocer las prioridades estratégicas que guiarán el trabajo institucional en los próximos años.

La nueva Junta Directiva está integrada por el reverendo Isaac García de la Cruz, presidente; Altagracia Núñez Batista, vicepresidenta; Rafael Ramón Teijeiro Ruiz, secretario; Ramón Sosa, tesorero, y Erik Pérez Vega, vocal.

El presidente entrante presentó en el acto los pilares que orientarán la nueva etapa de la ADRU, destacando el fortalecimiento de la incidencia en políticas públicas y la continuidad institucional.

Además, la articulación estratégica entre las universidades y el compromiso con el desarrollo regional, la investigación, la innovación científica y la atención a los desafíos sociales, económicos y ambientales del país.

“Esta nueva Junta Directiva asume con transparencia, ética y esperanza la responsabilidad de fortalecer a cada universidad y, con ello, a todo el sistema de educación superior”, afirmó García de la Cruz.

Consideró que las universidades dominicanas no pueden estar de espaldas a los desafíos del país, ya que su misión es responder con pensamiento crítico, investigación rigurosa y compromiso social.

Durante la ceremonia, la presidenta saliente Odile Camilo Vincent, rindió cuentas correspondiente al periodo 2023–2025 y destacó los avances institucionales alcanzados, el fortalecimiento del posicionamiento de la ADRU en espacios de diálogo nacional y los aportes realizados a la formulación de políticas públicas orientadas a la mejora continua del sistema de educación superior. “Hoy tenemos una ADRU más fuerte, más visible, más cohesionada y con una voz técnica ampliamente reconocida”, señaló.

Camilo también citó el papel esencial de la academia en un contexto global marcado por la incertidumbre, el debilitamiento de la cooperación internacional y el avance de la desinformación. “Apoyar la ciencia no es pues un anhelo académico: es una estrategia probada de desarrollo. La historia demuestra que no hay atajos”, afirmó.

La ADRU indicó que continuará trabajando junto al Estado, organismos internacionales y el sector privado para movilizar recursos, promover la cooperación interuniversitaria y fortalecer la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación superior dominicana.

Tags relacionados