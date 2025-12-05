La UASD gradúa a 2,868 profesionales en Baní y otras zonas del Sur

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) graduó a 2,868 nuevos profesionales de grado, posgrado y doctorado, en una ceremonia que reunió a egresados de los recintos de Barahona y San Juan de la Maguana, así como de los centros de Baní, San Cristóbal y Neyba, en el marco del 487 aniversario de la institución.

El acto fue encabezado por el rector de la UASD, Editrudis Beltrán, quien felicitó a los graduandos, y reiteró que la academia estatal continúa siendo el principal motor de movilidad social del país, ofreciendo a miles de familias su primera oportunidad de acceder a la educación superior pública.

“Hoy, desde la provincia Peravia, en el moderno centro de la UASD Baní, reafirmamos nuestro compromiso histórico con el desarrollo del país al entregar 1,458 profesionales de grado y 1,410 de posgrado, entre ellos cinco doctores en Humanidades y la primera doctora en Matemáticas”, dijo.

El rector resaltó además que, en los “tres años y cinco meses de su gestión, la UASD ha graduado un total de 41,845 profesionales de grado y 11,982 de posgrado”, destacando el aumento sostenido de la matrícula estudiantil y la calidad académica de la Primada de América.

Mientras la directora del centro UASD-Baní, Luz del Alba Dirocié Encarnación, destacó qué los graduandos se han formado como ciudadanos críticos y comprometidos, plenamente preparados para contribuir al desarrollo de Peravia, la región Sur y el país.

Dirocié recordó los avances de su gestión, incluyendo la construcción de aulas y laboratorios modernos, la instalación de aulas inteligentes, la apertura de un Liceo Experimental, la expansión a San José de Ocoa y el incremento de la matrícula de 921 a 2,035 estudiantes.

Asimismo, informó sobre la aprobación de nuevas carreras como Derecho y Agrimensura, y la planificación de programas en Aduana y Comercio Exterior.

Reconocimientos académicos

Dinayenli Rodríguez de la Cruz, quien alcanzó 96.7 puntos y obtuvo la distinción Summa Cum Laude en Educación Inicial, expresó su agradecimiento a Dios, a su familia y a los docentes que la apoyaron durante su formación, y motivó a sus compañeros a ejercer sus carreras con ética, compromiso y servicio, destacando que la educación transforma vidas y debe aplicarse en beneficio de la sociedad, manteniendo siempre la pasión por aprender y la perseverancia frente a los desafíos futuros.

En el nivel de posgrado, el mayor índice lo obtuvo Rafael Alexander Reyes Gutiérrez, con 98.2 puntos en la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés. Reyes Gutiérrez agradeció a la UASD, al INAFOCAM y a sus docentes, y exhortó a los graduandos a transformar el conocimiento adquirido en aportes concretos para la sociedad.

También fueron reconocidos Niusmely María Tellerías, Lenny Margarita Peralta Peralta y Víctor Manuel Blanco Cabrera, entre otros graduados de las facultades de Educación, Derecho, Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales.

Distribución por facultades

Sobre la distribución por facultades, de los 1,458 graduados de grado, la Facultad de Ciencias de la Educación concentró la mayor cantidad con 922 egresados (63.24 %), seguida de Ciencias Económicas y Sociales con 163 (11.18 %) y Ciencias Jurídicas y Políticas con 111 (7.61 %). Las facultades de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Humanidades, Artes, Agronomía y Veterinaria, y Ciencias aportaron el 17.97 % restante.

De estos, la Facultad de Ciencias de la Salud lideró con 350 titulados (24.82 %), seguida de Educación con 295 (20.92 %) y Humanidades con 275 para un 19.50 %.

De mil 410 titulados, la Facultad de Ciencias de la Salud encabezó con 350 egresados (24.82 %), seguida por la Facultad de Ciencias de la Educación con 295 (20.92 %) y Humanidades con 275 (19.50 %). Ciencias Económicas y Sociales aportó 179 (12.69 %), Ciencias Jurídicas y Políticas 152 (10.78 %) y Ciencias 142 (10.07 %). Arquitectura e Ingeniería y Artes completaron la lista con 16 (1.13 %) y 2 egresados (0.14 %), respectivamente.

Dedicado al luchador antitrujillista Tony Barreiro

Al acto asistieron los vicerrectores: maestro Aramén Silverio González (Investigación y Postgrado), Wilson Mejía (Docencia) y Rosalía Sosa Pérez (Extensión), así como el secretario general, Pablo Valdez, y la expresidenta de la Cámara de Cuentas y exrectora, Dra. Emma Polanco.

También estuvieron presentes los directores de recintos y centros de la región Sur: el maestro Manuel Antonio de la Cruz (Barahona), el doctor Carlos M. Sánchez De Oleo (San Juan de la Maguana), la maestra Margarita Corporán (San Cristóbal) y el maestro Luis Contreras (Neyba).

Asimismo, participaron el coordinador doctoral, Carlos Mayobanex Cabral; el rector de la UPHEC, maestro Alberto Ramírez; representantes del Patronato de Apoyo; docentes; empleados; y miembros de los medios de comunicación

La Banda de Música Municipal, dirigida por José Mercedes Gómez, y el Coro del Liceo Experimental Profesor Carlos Mckinney, bajo la dirección de Jerry Aybar, ofrecieron el acompañamiento musical, interpretando los himnos Nacional y Universitario.

Con esta investidura, la UASD reafirma su compromiso con la región Sur, destacando que cada ceremonia representa un paso más hacia la movilidad social y la construcción de un país con mayores oportunidades educativas.