UCSD gradúa a 812 en diferentes profesiones

La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) celebró su Nonagésima Octava Graduación Ordinaria, acto en el que fueron investidos 812 nuevos profesionales, de los cuales 389 pertenecen a programas de posgrado y 423 al nivel de grado.

En esta edición, la Maestría en Planificación y Gestión de la Educación encabezó la lista de programas con mayor cantidad de titulados, alcanzando 94 egresados.

La promoción también destacó por su marcada participación femenina, representando el 78 % del total de investidos.

La ceremonia estuvo encabezada por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo; el reverendo José Luis De La Cruz, rector de la UCSD, junto a las demás autoridades académicas de la institución.

Durante su intervención, De La Cruz reafirmó el compromiso institucional de la UCSD con una formación integral orientada a la búsqueda de la verdad, el rigor académico, la ética y los valores cristianos. Señaló que “la misión de nuestra universidad continúa centrada en formar profesionales capaces de aportar al país desde el conocimiento, la responsabilidad social y el servicio”, subrayando la apuesta firme por la excelencia académica y el desarrollo humano.

Oradores

Como oradores invitados estuvieron los periodistas José Monegro, director del periódico El Día, y Alicia Ortega, de Noticias SIN, quienes compartieron reflexiones sobre la importancia de la gratitud, la vocación de servicio y la responsabilidad profesional.

“Hacer el bien es un privilegio que hay que ganarse con mucho esfuerzo”, expresó Monegro, quien invitando a los graduandos a valorar sus raíces y a honrar el sacrificio de quienes los acompañaron durante su proceso formativo.

Mientras Ortega motivó a los nuevos profesionales a mantener una actitud de aprendizaje continuo, ética y compromiso social. “La excelencia no es un destino, sino una actitud. Siempre se puede enfrentar los desafíos, tal vez no de la forma en que inicialmente lo concebimos, pero siempre se puede”, agregó. Nixon Díaz Arias, egresado de la Maestría en Docencia y Gestión Universitaria, pronunció el discurso en representación de los graduandos de posgrado.

Egresada

Lilian Lorena Chaveco Bello, de la carrera de Fonoaudiología, en nombre de sus compañeros, resaltó su deseo de que “nuestra carrera profesional no esté definida solo por títulos, sino por el impacto que generemos en las personas y en la sociedad y que la búsqueda del conocimiento no termine aquí; que sea un camino permanente”.