Emiten nuevo protocolo de excursiones escolares

A raíz de la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ahogada durante una excursión escolar el pasado 14 de noviembre, la Dirección Regional de Educación 08, en Santiago, emitió el 21 de noviembre un nuevo protocolo para la realización de actividades y salidas educativas.

El documento establece una serie de requisitos que los centros deberán cumplir antes de autorizar cualquier actividad fuera del plantel.

Entre los cuales, figura que las excursiones deben ser programas en el Plan Anual de clases o a inicio del semestre, de igual forma la solicitud debe ser enviada con al menos 45 días de anticipación al Distrito Educativo para su evaluación y posterior aprobación de la regional.

El protocolo también ordena que los padres o tutores reciban la información completa sobre la salida, incluyendo transporte, horario, costos y condiciones con 21 días de anticipación.

Ningún estudiante podrá participar sin la autorización firmada. En materia de seguridad, el nuevo reglamento prohíbe el uso y porte de hookahs, vaper, cigarrillos, alcohol, armas blancas o cualquier sustancia ilícita durante las actividades. También limita la música inapropiada dentro del transporte y obliga a los centros a disponer de un botiquín de primeros auxilios y un registro actualizado de contactos de emergencia.

Asimismo, se establece que los estudiantes no podrán separarse del grupo, y se restringen las visitas a espacios como ríos, playas o piscinas, a menos que estén contempladas en la guía pedagógica y bajo supervisión estricta; aunque el protocolo aclara que este tipo de lugares “queda estrictamente prohibido” en la mayoría de los casos.

De igual forma, establece los documentos obligatorios para aprobar una salida escolar, entre ellos: la descripción de la actividad, la autorización de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), la solicitud formal enviada a la regional y la guía pedagógica.

Asimismo, se requiere presentar la comunicación que será enviada a los padres, con la información básica sobre fecha, lugar, horario y costos. Con la puesta en vigencia de este protocolo, las autoridades buscan reforzar el control y la seguridad en las excursiones escolares, dejando claro que las futuras salidas deberán cumplir con requisitos más estrictos para proteger a los estudiantes.