Arturo del Villar es juramentado como rector de Intec: Abrazará la IA como prioridad innegociable

El ingeniero Arturo del Villar fue juramentado como nuevo rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en un acto donde prometió seguir el trabajo de su predecesor el fenecido doctor Julio Sánchez Maríñez y optar por abrazar la inteligencia artificial como herramienta digital en el desarrollo de la enseñanza.

“En mi propuesta rectoral he planteado esto como una prioridad innegociable. No se trata solo de usar nuevas herramientas, se trata de una reingeniería profunda de nuestra forma de aprender y de gestionar.

No nos equivoquemos: esto no es una moda pasajera. Es una fuerza transformadora equiparable a la electricidad o la imprenta. Ante ella, tenemos dos opciones: mirarla con temor desde la grada o liderarla con responsabilidad desde la arena. Nosotros elegimos liderar”, dijo el nuevo rector tras ser juramentado.

Del Villar tomo el juramento de manos de la Junta de Regentes para un periodo de tres años (2025-2028), convirtiéndolo en el primer egresado de grado de la universidad en ocupar dicha posición.

El ingeniero Del Villar sustituye al doctor Julio Sánchez Maríñez, quien falleció en mayo de 2025 por problemas de salud mientras agotaba su segundo período de mandato.

El nuevo rector dijo que ante los cambios presentes, el liderazgo debe ser brújula y refugio y que se necesita invertir no solo en tecnología, sino en las personas que harán posible que esa tecnología tenga un impacto humano, ético y transformador.

Ceremonia de juramentación

El acto estuvo presidido por la maestra Rosalina Perdomo, presidenta de la Junta de Regentes del INTEC.

En sus palabras introductorias, la presidenta de la Junta de Regentes señaló que la elección de Del Villar se corresponde con que la universidad “confía en su liderazgo, en su visión y en su integridad”.

La Presidenta de la junta, Rosalina Perdomo en la juramentaciónLeonel Listin Diario

Expresó la importancia del acto como una transición al desarrollo de la universidad, tanto para el estudiantado como para el profesorado y la gestión administrativa.

“Hoy es un día de regocijo y de mucho significado para nuestra comunidad inteciana. Con profundo sentido de responsabilidad y renovada esperanza, damos la bienvenida al nuevo rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el ingeniero Arturo Del Villar. Este acto no solo marca el inicio de una gestión, sino también el compromiso colectivo de seguir elevando a INTEC hacia nuevos sitiales de excelencia, innovación, servicio al país y al planeta”, dijo la maestra.

Dirigió unas palabras al nuevo rector, en las que reconoció su liderazgo y entrega con la institución académica que hoy le confía su dirección por su historia con la universidad, donde primero fue estudiante de ingeniería y siguió construyendo su carrera académica hasta llegar al rectorado.

“Estimadísimo Rector Arturo: al asumir esta alta responsabilidad, lo hace en nombre de una institución que confía en su liderazgo, en su visión y en su integridad. Como egresado de Intec de la carrera de Ingeniería Industrial, usted conoce de procesos para lograr las metas delineadas en la estrategia institucional. Como profesor y exdecano del área de las ingenierías, ha experimentado los sueños y necesidades de los estudiantes para recorrer los diferentes senderos de su formación, así como los retos y aspiraciones de los docentes”, comunicó la maestra Perdomo.

Llamó al maestro del Villar y le juramentó pidiéndole levantar la mano derecha y preguntándole su disponibilidad para el compromiso que le precede. El academico del Villar dijo: "Acepto cada una de las líneas en la juramentación", y le colocaron un cinto burdeos alrededor del cuello en simbolismo de su nuevo cargo como rector.

Juramentación de Arturo del Villar como rector de Intec.Leonel Listin Diario

Discurso del rector Arturo del Villar

El rector Arturo del Villar se dirigió a los presentes en un discurso donde agradeció y planteó los siguientes pasos de INTEC.

Discurso del rector Arturo del VIllar.Leonel Listin Diario

“Hoy no solo asumo un cargo; asumo una historia. Mi recorrido hacia este podio no comenzó con la firma de una candidatura. Comenzó ahí fuera, en nuestras aulas, cuando apenas era un estudiante de ingeniería con un bulto cargado de libros y la cabeza llena de dudas. Continuó cuando regresé como docente porque enseñar es la forma más elevada de aprender. Y se forjó en el fuego del día a día desde el Decanato de Ingenierías, y luego desde la Vicerrectoría Académica”, expresó Del Villar.

Describió el cargo como el deber de mantener la universidad como una forja de grandes profesionales en diversos campos de estudio.

"Por eso, acepto este cargo no como un mero honor, sino como un solemne deber. Pues, una universidad, una gran universidad como esta, no es un santuario para los tímidos. ¡No! Una universidad es una forja. Es aquí donde forjamos el carácter de una nación", señaló.

Dijo que este profundo cambio va acompañado no solo de palabras, sino de reformas para guiar a la alta casa de estudios en crecimientos tecnológicos en pos de las necesidades de los estudiantes y el profesorado.

Comunicó que no inicia desde cero, sino sobre los cimientos de todos los rectores anteriores que aportaron al desarrollo académico de la institución universitaria, y honró el legado del fenecido rector, el doctor Julio Sánchez Mariñez.

“No creo en los liderazgos adámicos que pretenden reinventar la rueda cada tres o cuatro años. Reconozco los logros de quienes me precedieron. Y de manera muy especial, quiero honrar la memoria del Dr. Julio Sánchez Maríñez”, señaló.

"Su gestión nos dejó una universidad más robusta y ambiciosa. Para que su visión de vinculación no sea efímera, propondré al Consejo Académico y a la Junta de Regentes que el corazón de nuestra investigación y emprendimiento lleve su nombre: construiremos el Centro de Innovación y Desarrollo “Dr. Julio Sánchez Maríñez”, dijo el rector, señalando que será un espacio en el que la industria y la academia crearán valor real, honrando su legado con trabajo.

Perfil profesional del rector Arturo Del Villar

Arturo Del Villar es ingeniero industrial egresado del INTEC y tiene un MBA con concentración en Finanzas Corporativas de Georgia State University. Es docente del INTEC desde 2014, y además ejerció como decano del Área de Ingenierías de 2015-2021. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas con concentración en Economía del Desarrollo y Desarrollo Internacional en Oglethorpe University. Posee una especialización en Negocios de Exportación e Importación en Mercer University y una certificación de Investigación Operativa del Georgia Institute of Technology.

Ha sido Vicerrector Académico de la universidad desde 2021 y fue decano del Área de Ingenierías (2015-2018). Además, fue miembro de la Junta Directiva del capítulo en República Dominicana del Consejo Mundial de Energía; Vice Chairman de la Junta de Directores de Marriott International en Doral, Florida (2012); y fundador de Smart Grid Technologies, sobre consultoría en trabajos del sector eléctrico en Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Texas y Florida (2010).

Actualmente es miembro del World Energy Council, entidad que promueve el suministro y uso sostenible de energía para el beneficio de toda la población.