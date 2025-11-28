Programa de becas Excelencia Popular logra 80% de inserción laboral

Como una propuesta para reducir la tendencia de jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos por el seudónimo de “ninis”, el Banco Popular Dominicano, bajo el programa Excelencia Popular, apuesta al talento joven otorgando becas con garantía de inserción laboral.

Así lo afirmaron el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de Grupo Popular, José Mármol; Mariel Bera, vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca Responsable; y una comitiva de la entidad financiera y beneficiarios del proyecto, al participar ayer en el Desayuno de Listín Diario, que presidió Miguel Franjul, director del diario.

“El programa tiene un 80% de empleabilidad; quiere decir que de los estudiantes egresados, ya están trabajando en la entidad financiera y el resto ha emprendido en algún tipo de proyectos o está empleado en instituciones aliadas”, señaló Bera durante la entrevista.

Añadió que hasta el momento el programa ha favorecido a 683 jóvenes; de estos, 372 son egresados y el resto son becados activos.

Señaló que mientras los jóvenes agotan su programa de estudios pueden trabajar, aunque, al finalizar su carrera, los egresados tienen la oportunidad de realizar la pasantía con el Grupo Popular, según las plazas disponibles.

Asimismo, este proyecto tiene un acuerdo con 23 universidades, incluyendo centros de estudios para personas con condiciones, en especial de movilidad y auditiva, por lo que también apuestan a la inclusión.

¿Cómo funciona el plan de becas?

Tras consultar a los ejecutivos del grupo Popular acerca de la disponibilidad de estas becas y los requisitos para ser beneficiarios, indicaron que, al igual que otros programas, el aplicante debe reunir cualidades para que su perfil sea seleccionado. Cuya edad oscilan entre los 18 y 21 años.

Entre esas características se incluyen mantener índices académicos altos, ser de escasos recursos económicos, ser un líder y agente de cambio en su comunidad. Sin embargo, entre esas características, en primera instancia, está que el solicitante debe optar por carreras inclinadas a la naturaleza de la organización.

Estas abarcan un total de 39 carreras relacionadas con las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y carreras de artes.

Luego de contemplar estas condiciones, en la página web del portal Excelencia Popular se debe llenar el formulario para aplicar.

Asimismo, recalcó que la entidad financiera no se encarga de seleccionar a los jóvenes favorecidos con las becas, debido a que esto le corresponde a la universidad seleccionada.

“Nosotros como institución no tenemos las competencias académicas para evaluar, por eso el estudiante debe agotar su proceso de examen de admisión, depositar los papeles requeridos y la universidad es la encargada de seleccionar al estudiante”, sostuvo Mariel Bera.

Por lo que luego de que la universidad ha preseleccionado a los candidatos, el Banco Popular da a conocer a los jóvenes favorecidos con la beca.

Perfil de los becarios

Cuatro de los jóvenes patrocinados por el grupo Popular que visitaron la redacción de Listín Diario; entre ellos figuran un egresado y tres estudiantes.

Christopher Alexander Guerrero Lantigua, de 22 años. Es egresado de la carrera de licenciatura en gestión empresarial y es subgerente en QIK, primer banco 100% digital en el país.

Se destacó por ser un joven meritorio en el bachillerato. Actualmente, está cursando una maestría en gestión de riesgos y tesorería en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y participó en el programa Jóvenes Talento del Grupo Popular.

“Elegí esta beca encima de una beca en una universidad extranjera por la oportunidad de inserción laboral en una de las instituciones de capital privado más grandes del país y porque me permitía estudiar lo que siempre me gustó: Dirección empresarial con concentración en mercado financiero”, expresó el joven.

Jia Ying, de 19 años, es de nacionalidad china. En la actualidad está cursando la carrera de Gestión Empresarial en la Universidad Iberoamericana (Unibe). Se destacó por participar en el modelo de las Naciones Unidas y fue finalista del Premio Nacional de la Juventud del 2024.

Tras ser seleccionada, Jia Ying creó una comunidad a través de sus redes sociales para motivar a los jóvenes acerca de la beca y sus beneficios.

En el Desayuno de Listín Diario participó César Bonilla, de 18 años. El joven estudia ciberseguridad en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). Se destacó por ganar el primer lugar en la competencia de Matemática Escolar de 2025.

Cesarina Santana, 19 años, es otra de las jóvenes beneficiarias con las becas. Estudia economía en Intec.

Estos estudiantes acertaron a una sola voz que no se arrepienten de haber cursado sus carreras universitarias bajo la cobertura del grupo popular.

Costo del proyecto

Al conversar con los ejecutivos del Grupo Popular acerca del gasto anual que les generan estas becas con cobertura 100%, el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de Grupo Popular, José Mármol, puntualiza que el monto oscila por los RD$ 45 millones.

Detalló que esto se debe a que a los beneficiarios se les garantiza vivienda, equipos tecnológicos, alimentación y el traslado hacia sus universidades.

“Por ejemplo: para los estudiantes del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), el programa cubre la carrera, la vivienda en el complejo y computadora que se queda con el estudiante y la cobertura es del 100% para matrícula y trabajo de grado”, explicó Mármol.