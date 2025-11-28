Otorgan más de 180 becas en Dominicana Innova 2025

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), con el apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), otorgó más de 180 becas a los 65 jóvenes que participaron en Desenlace, el bootcamp y hackathon estudiantil celebrado como parte de Dominicana Innova 2025.

La cifra triplica el impacto tradicional de iniciativas de este tipo y constituye uno de los logros más significativos en apoyo a la formación tecnológica durante un evento nacional.

El director general de la OGTIC, Edgar Batista, informó que se otorgaron 10 becas nacionales, avaladas por el MESCyT, para los ganadores del primer y segundo lugar de Desenlace, válidas para las universidades que participen en la convocatoria 2026 de la institución.

En tanto que, equipo ganador del tercer lugar recibió una beca de Amazon orientada a formación y certificaciones en computación en la nube, inteligencia artificial y desarrollo de soluciones digitales, áreas clave para la empleabilidad en sectores de alta demanda.

Además, todos los participantes del programa fueron beneficiados con becas del ITLA, Amazon y Oracle, sumando más de 180 becas otorgadas en total, brindando acceso a certificaciones reconocidas globalmente y a rutas de formación que fortalecen su inserción en la economía digital.

El rector del ITLA, Rafael Feliz, explicó que estas becas incluyen programas de educación contínua y acceso a carreras de nivel superior en desarrollo de software, análisis de datos, videojuegos, diseño, sonido, multimedia y otras áreas tecnológicas.

También garantizó transporte institucional y residencia académica gratuita para los estudiantes del interior, facilitando su permanencia dentro del campus.

Los 65 jóvenes seleccionados participaron en un proceso intensivo de varios días, recibiendo formación especializada en diseño de soluciones digitales, prototipado, metodologías ágiles como Design Thinking y uso práctico de herramientas de inteligencia artificial.

Durante el acto de clausura, Batista destacó que la entrega de becas refleja la visión del Gobierno dominicano de impulsar el talento joven y prepararlo para liderar la transformación digital del país.

“Con estas becas estamos abriendo puertas reales para que nuestros jóvenes accedan a las carreras del futuro. Dominicana Innova no es solo un evento; es un puente entre nuestras nuevas generaciones y las oportunidades que cambiarán sus vidas y el rumbo tecnológico de la República Dominicana”, afirmó.

Los proyectos finalistas, enfocados en salud integral, fueron evaluados por un jurado integrado por Edgar Batista, director general de la OGTIC; Hadeline Matos, viceministra de Evaluación del Desempeño del MAP; Rafael Feliz, rector del ITLA; Cairo Arévalo, encargado Innovación y Proyectos Especiales de PROMIPYME; José Ángel Hernández, encargado de Proyectos TIC del MINERD; Leydi Mejía, del hospital Padre Billini; Yvelisse Reyes Durán, especialista en gestión de programas educativos y de empleabilidad y Yuberkis Chevalier, directora de Innovación de la OGTIC.

Dominicana Innova 2025, celebrada del 25 al 28 de noviembre en Sambil, reunió a instituciones públicas y privadas, universidades, empresas tecnológicas, emprendedores y talento joven, consolidándose como la feria de innovación más importante del país y reafirmando el compromiso nacional con un futuro más inteligente, conectado y orientado al desarrollo humano a través de la tecnología.