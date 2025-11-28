Carreras STEM están en el ranking de las opciones de los jóvenes dominicanos

En los últimos años, las carreras inclinadas al campo tecnológico han experimentado un auge vertiginoso entre los jóvenes dominicanos.

Esto lo manifestó el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de Grupo Popular, José Mármol, al participar el Desayuno de Listín Diario, dirigido por el director Miguel Franjul.

Durante el conversatorio, Mármol destacó la importancia de las becas que ofrece la entidad financiera y el interés de los aplicantes.

Al referirse a las opciones de carreras universitarias que el programa contempla, Mármol indicó que las mismas están inclinadas en las áreas de STEAM, el conjunto de las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes.

“De las 13,000 solicitudes recibidas este año, más del 50% son para carreras tecnológicas como desarrollo de software, mecatrónica y ciberseguridad”, sostuvo Mármol apuntando que a esto se debe que, el 60.5% de las becas otorgadas se inclinan en áreas de ciencias y tecnología.

Expuso que en esta inclinación en áreas de ciencias y tecnología, las féminas son quienes han aprovechado en mayor escala la iniciativa.

“El programa Excelencia Popular rompe el mito de que las mujeres no se interesan por la tecnología, ya que el 49.2% de los becarios son mujeres” enfatizó.

Detalles de las carreras

El proyecto de becas de Excelencia Popular contempla al menos 39 carreras relacionadas con las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y carreras de artes.

Entre las carreras y áreas de estudio figuran Administración de Negocios, Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Agropecuaria, Analítica y Ciencia de los Datos, Bellas Artes, Cine, Comunicación, Contabilidad, Auditoría y Analítica Financiera, Diseño Gráfico y de Comunicación, Dirección y Gestión Empresarial, Dirección y Gestión del Turismo, Economía y Finanzas, Electromecánica de Vehículos, Equipos Electrónicos, Fotografía, Gestión Financiera y Auditoría, Ilustración, Ingeniería Agroempresarial e Ingeniería Ambiental.

Así como Ingeniería en Ciberseguridad, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Financiera, Ingeniería en Tecnologías Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería Telemática, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones, Tecnólogo en Desarrollo de Software, Tecnólogo en Redes y Seguridad Informática, Tecnólogo en Diseño y Manufactura.

Además de Matemáticas con concentración en Estadísticas y Ciencias Actuariales, Mercadeo y Negocios Digitales, Negocios Internacionales, Redes de la Información y Seguridad Informática.

Más sobre el programa

Durante el conversatorio, la vicepresidenta de relaciones corporativas y banca responsable del Grupo Popular, Mariel Bera, señaló que el programa, aparte de enfocarse en el desempeño de los estudiantes, también integra las relaciones humanas.

“El programa trabaja en competencias blandas como el buen trato, manejo en el ambiente laboral, ciberseguridad, educación financiera, uso adecuado de la tecnología, etiqueta y protocolo”, detalló a este diario.

Al tiempo puntualizó que este aspecto integral ayuda a los jóvenes a preparar sus perfiles para la inserción laboral, con el objetivo de preparar a un estudiante modelo. Por lo que también implementan un programa de mentorías donde 50 ejecutivos de la organización acompañan a los nuevos becados durante un año.

Graduandos

El plan de becas de Excelencia Popular hasta el momento ha beneficiado a 683 jóvenes; de estos, se han graduado 372 personas, mientras que el resto continúa cursando su programa académico.

De este total de graduandos, el 37.4 son hombres, mientras que el 53.5% son mujeres, logrando así un 80% de empleabilidad.

Según datos de los ejecutivos del Grupo Popular, más de 16,264 jóvenes se han postulados.