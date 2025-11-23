Escuela en El Almirante Caña: Tres meses cerrada por fallas eléctricas

Padres y vecinos del sector El Almirante Caña, en Santo Domingo Este, denunciaron un "robo del pan de la enseñanza" ante la situación que atraviesa la Escuela Básica María Cristiana de León Then.

El centro educativo permanece clausurado y en el abandono desde hace más de tres meses debido a un desperfecto eléctrico, dejando a más de 1,000 estudiantes sin acceso a la docencia presencial.

La causa del cierre es un supuesto "aterrizaje de luz" que ha paralizado el plantel.

Según relatos de la comunidad, la falla en el sistema eléctrico del plantel ya habría provocado la hospitalización de dos niños tras sufrir descargas eléctricas. Esta situación ha generado un profundo temor entre la comunidad, que ve la inacción de las autoridades como una negligencia que pone en riesgo la vida de los estudiantes.

Cansancio ante la virtualidad

Desde el inicio del año escolar, los estudiantes apenas duraron dos semanas en las aulas antes de ser enviados a la virtualidad, una medida que los padres consideran insuficiente y desmotivadora.

Michael Rudecindo de los Santos, padre de tres niños que estudian en la escuela, expresó su profunda inconformidad.

“Ya tienen como tres meses y pico. Desde que entraron de las vacaciones de cambio de año escolar, duraron dos semanas en clases y ya no se ha dado más nada. Los muchachos están tomando la docencia virtual, pero no es la misma enseñanza ni la misma dedicación que los maestros tienen en el recinto”, aseguró Rudecindo de los Santos, visiblemente afectado por el desánimo de sus hijos, de 6 y 10 años. “Eso afecta a una escuela cerrada por un problema que se puede resolver, haciendo que los muchachos falten a la escuela”, agregó.

Denuncias ignoradas por el Minerd

La comunidad afirma que la dirección del centro ha agotado todos los recursos, elevando la situación en múltiples ocasiones al Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), pero las súplicas han caído en oídos sordos.

Josefina Villa Soto, una vecina activa en la defensa del centro, relató la frustración colectiva. “Eso se ha reportado varias veces, que hasta Chico Sandy lo reportó, y no han hecho nada.” Villa Soto señaló que, aunque hace 15 días vio personal "taladrando" dentro del plantel, las fallas persisten, lo que demuestra la falta de seriedad en las intervenciones.

Juan Navarro, otro comunitario molesto, enfatizó su vergüenza ante la falta de compromiso de las autoridades con la educación y la seguridad de los niños.

"Se han desentendido de la educación de los niños, así como de crear un espacio de plena seguridad para que estos desarrollen sus capacidades," lamentó Navarro.

La comunidad de El Almirante Caña exige la intervención urgente e inmediata del Minerd. El clamor es unánime: la prioridad debe ser garantizar un entorno seguro y permitir que estos más de mil niños puedan retomar el pan de la enseñanza desde el aula, que es donde realmente se desarrolla su potencial.